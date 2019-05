Quali altri esami si eseguono per definire con precisione le caratteristiche del

fondazioneserono

(Di mercoledì 22 maggio 2019) La misurazione della concentrazione della tireoglobulina nel liquido raccolto con l’agoaspirato è un esame che contribuisce ala diagnosi, riducendo il rischio di risultati non definitivi dovuti alla ridottatà dei campioni aspirati. Normalmente, la concentrazione di tiroeglobulina ottenuta con l’agoaspirato è molto elevata, superando i valori di 500-1000 ng/ml. Comunque, le concentrazioni della tireoglobulina nel liquido dell’agoaspirato vanno confrontate con quelle presenti nel sangue. Nella maggior parte dei casi la presenza di anticorpi anti-tireoglobulina nel sangue non interferisce con le misurazioni sopra menzionate. In una minoranza di soggetti il carcinoma differenziato della tiroide si può presentare con segni e sintomi attribuibili a un’invasione delle strutture profonde del collo o del mediastino. Tali alterazioni non possono essere visualizzate adeguatamente ...

