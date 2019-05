Lo seviziano con una pompa ad aria compressa nell’ano: l’intestino gli esplode

Il colon di un uomo indiano di 30 anni è letteralmente esploso a seguito di uno scherzo assurdo fattogli dai suoi “amici”: gli avrebbero infilato una pompa ad aria compressa nell’ano, finendo per causargli gravissimi danni all’intestino. Come confermato dal rapporto medico, la pressione dell'aria è salita così tanto da portare all’esplosione del retto. I medici del Maulana Azad Medical College di Nuova Delhi e l'All India Institute of Medical Sciences di Rishikesh, in India, evidenziano che le lesioni subito dall’uomo sono normalmente "limitate ai campi di battaglia". I macchinari industriali come i compressori d'aria “devono essere usati con cura”, hanno aggiunto i medici. Stando al rapporto l'infortunio dell'uomo è stato "causato dai suoi amici pervertiti che hanno infilato l'ugello di un tubo dell'aria (pompa ad aria per pneumatici) nel suo ano per poi gonfiarlo". Per il 30enne si è resa necessario la rimozione dell’intero tratto intestinale.

Uno "scherzo" simile si era verificato anche nel Napoletano nel 2014, vittima un 14enne.