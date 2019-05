Grande Fratello 16 | Francesca De André | Non farò mai niente con Gennaro | questa

blogo

(Di mercoledì 22 maggio 2019)Denon riesce a riprendersi dopo la notizia che ha ricevuto nell'ultima diretta di lunedì del16. L'inquilina di Cinecittà, dopo aver appreso dalla viva voce di Barbara d'Urso che il compagno ha deciso di lasciarla tramite un post su Instagram, una volta venuto alla luce il tradimento ai suoi danni con una ragazza mora, si trova ora fra due fuochi: da una parte non può che pensare di voler allontanare definitivamente da sé il suo Giorgio, dall'altra prova ancora dei sentimenti così forti per lui, che non pensa che nel suo cuore possa albergare amore per un'altra persona: Io nonmaiconstanza è occupata e ci vuole del tempo per sgomberarla. Svegliatasi la mattina successiva alla diretta, la Deha rivelato alla compagna Valentina Vignali che sperava che fosse stato un sogno il blocco in puntata che la riguardava. O ...

