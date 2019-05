GF 16 | Jessica Mazzoli difende la De André e fa un appello a Morgan

lanostratv

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Francesca Deaggressiva al Grande Fratello? IntervieneFin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Francesca Deal GF 16 ha fatto discutere e non poco i telespettatori. Ora, oltre al tradimento subito da Giorgio Tambellini, la concorrente è sulla bocca di tutti per una pesante lite avuta con Cristiano Malgioglio Lunedì scorso in diretta. Francesca è stata duramente attaccata sul web per le forti parole usate con l’opinionista., ex concorrente del GF 16, ha deciso di intervenire,ndo la ragazza. Mi sento di andare oltre ad atteggiamenti che appaiono aggressivi e fuori luogo (…) dal momento in cui una persona soffre e non può raccontare cosa le sia realmente capitato nel corso della sua giovane vita. Mi sento di esprimere come donna la mia più completa solidarietà nei confronti di Francesca De. Ha ...

zazoomblog : Jessica Mazzoli vs Morgan- Foto: casa pignorata? Non per colpa mia mi offro di... - #Jessica #Mazzoli #Morgan-… - veronique__94 : Occhio, un'altra Jessica Mazzoli ?? #TVOI - UgoBaroni : RT @LiveNoneladUrso: A Live #noneladurso Jessica Mazzoli contro Morgan -