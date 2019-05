Di Maio | Una parte della Lega | ha nostalgia di Berlusconi

blogo

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Diquesta mattina è intervenuto su Radio Anch'io e ha parlato dei decreti famiglia e sicurezza bis, dei rapporti sempre più tesi con laquestione di Radio Radicale, sempre più vicina alla chiusura. Per quanto riguarda il decreto famiglia di cui si è direttamente occupato ha ripetuto quanto detto nei giorni scorsi e cioè che prevede la costituzione di un fondo da usare in accordo con le associazioni per la famiglia e in cui vadano a confluire i soldi avanzati dal reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda, invece, il decreto sicurezza bis di Matteo Salvini, Diha spiegato:"Dipende da quali sono le questioni di costituzionalità poste dal Quirinale. Il decreto è cambiato ancora, quindi abbiamo fatto bene a essere prudenti in Cdm, perché il Viminale lo sta cambiando. Non bisogna avere fretta ...

