Caro elettore | ecco come ti manipolo

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Cos’è la manipolazione? Cos’è la propaganda?possiamo difenderci? Queste domande hanno una loro risposta grazie a questa foto che rubo a un mio amico barese (Giovanni Sasso), anch’egli comunicatore, e di eccellente qualità, e perciò del mestiere. La foto inquadra un comizio di Matteo Salvini tenuto a Bari nei giorni scorsi, ma maiquesta volta l’oggetto non è lui, ma noi. Un leader politico, se si tratta di campagna elettorale, un’azienda, se deve promuovere il suo brand, usano delle tecniche assolutamente lecite per ampliare positivamente la percezione del loro prodotto. Nella foto che qui vedete sono delimitati con una cornice rossa le dimensioni dell’evento. La numero 1 indica il palco su cui si è tenuto il comizio, la numero 2 i sostenitori accorsi al comizio, la numero tre un gruppo di spettatori, forse anche simpatizzanti, e tra questi dei manifestanti contro il leader ...

