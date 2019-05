Campidoglio | al via Circo Maximo Experience | un progetto unico per rivivere la storia del

romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Dal 23 maggio 2019 i visitatori potranno viaggiare nel tempo con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia sperimentate per la prima volta in un’area all’aperto di così ampie dimensioni Apre al pubblico ilinnovativo di valorizzazione in realtà aumentata e in realtà virtuale di uno dei luoghi più significativi delladella città, ilMassimo, il più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità e uno dei più grandi di tutti i tempi (600 m di lunghezza per 140 m di larghezza). Si tratta di unall’avanguardia che implementa tecnologie interattive di visualizzazione mai realizzate prima in un’area all’aperto di così ampie dimensioni. Attraverso un percorso di visita immersiva, indossando gli appositi visori, si vedrà per la prima volta ilMassimo in tutte le sue fasi storiche: dalla semplice e prima costruzione in legno, ai fasti dell’età imperiale, ...

