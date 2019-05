Zingaretti: M5S è "trasformista"

M5S_Baroni : Condannato #Venafro, ex capo di Gabinetto e braccio destro del presidente della Regione #Lazio #Zingaretti. per tur… - BarillariM5S : 49000 morti per infezioni ospedaliere. Odg M5S approvato 7 mesi fa e mai applicato da Nicola Zingaretti. Presentiam… - M5S_Camera : La nuova alleanza fra Zingaretti e Pomicino in nome dei vitalizi e della casta ?? -

Il Pd ha smesso di essere "il partito dei coltelli e dei litigi", "c'è uno sforzo di tutti e di tutte, prima era un Vietnam, ora quelli che litigano sono gli altri". Lo ha affermato il segretario dem,, in un'intervista al Corriere della Sera.ha attaccato i 5 stelle sostenendo che "l'attuale gruppo dirigente non è certo di 'sinistra' ma", con "un'assenza di visione" che rappresenta "un costo per il Paese".(Di martedì 21 maggio 2019)