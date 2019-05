Mistero | coppia di sposi scompare nel nulla | non si presenta all’altare | spegne i

baritalianews

(Di martedì 21 maggio 2019) Unadinon si èin comune il giorno del matrimonio. Ad attenderli il sindaco di San Benedetto che avrebbe dovuto celebrare il matrimonio ma gli aspirantisenza dare alcuna notizia, hanno spento i telefonini e sono fuggiti via . E’ la prima volta che accade una vicenda del genere. E’ accaduto, spesso, che uno dei due avesse cambiato idea facendo attendere l’altro invano ma che fossero entrambi a non essere più convinti di sposarsi è decisamente anomalo. Non si sa se i due siano fuggiti insieme o separatamente dato che i loro telefonini risultano irraggiungibili. La segretaria dell’ufficio del Comune ha provato più volte a chiamarli ma senza alcun esito. Non si sa cosa sia accaduto ma certamente i due non sono diventati marito e moglie. L'articolodinel, non sii telefonini ...

