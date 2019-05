Licenza Android Huawei | modelli smartphone inclusi | la risposta della casa

Huawei tratta con Google sulla Licenza Android. Cosa cambierà dopo la messa al bando : È presto per avere risposte complete, ma le prime risposte di Google e Huawei sono rassicuranti per i consumatori che oggi hanno uno smartphone del colosso cinese. Cosa succederà per i prossimi modelli? I problemi più grossi potrebbero sorgere con i modelli di smartphone futuri di Huawei, che non dovrebbero avere le più popolari app di Google e il negozio di applicazioni Google Play Store...

Huawei senza Licenza Android - cosa cambierà per gli utenti : È presto per avere risposte complete, ma le prime risposte di Google e Huawei sono rassicuranti per i consumatori che oggi hanno uno smartphone del colosso cinese. cosa succederà per i prossimi modelli? I problemi più grossi potrebbero sorgere con i modelli di smartphone futuri di Huawei, che non dovrebbero avere le più popolari app di Google e il negozio di applicazioni Google Play Store...

Huawei perde la Licenza Android ma prepara un nuovo sistema : Trump interrompe i rapporti commerciali con diverse aziende, ritenute pericolose per la sicurezza nazionale, Google risponde revocando la licenza Android a Huawei. Quest’ultima è infatti appena finita nella Blacklist del presidente degli USA. Si tratta di una decisione drastica e clamorosa da parte della multinazionale californiana, specialmente se si pensa a quanti milioni di dollari vale l’accordo tra le due aziende e ai tanti device venduti ...

Google ritira la Licenza Android a Huawei. Quali saranno le conseguenze? : Prosegue ormai da diversi mesi il braccio di ferro che vede coinvolti gli Stati Uniti d’America e la Cina, con reali conseguenze per il mercato globale che coinvolgono migliaia di aziende nel mondo colpite, ad esempio, dalla sempre più preoccupante guerra dei dazi tra i due paesi. Ad essere coinvolta, in particolare, è stata la multinazionale Huawei, celebre produttore cinese di dispositivi mobili che negli ultimi anni ha visto crescere ...

Huawei senza Licenza Android - cosa cambierà per gli utenti : È presto per avere risposte complete, ma le prime risposte di Google e Huawei sono rassicuranti per i consumatori che oggi hanno uno smartphone del colosso cinese. cosa succederà per i prossimi modelli? I problemi più grossi potrebbero sorgere con i modelli di smartphone futuri di Huawei, che non dovrebbero avere le più popolari app di Google e il negozio di applicazioni Google Play Store...

Google toglie la Licenza Android a Huawei - l’azienda : «Continueremo a dare aggiornamenti e servizi» : A pochi giorni dalla decisione dell'amministrazione Trump di porre Huawei in una blacklist commerciale, la prima conseguenza ha del clamoroso, e rischia di avere ripercussioni sull'intero mondo tecnologico...

Huawei - Google toglie la Licenza Android agli smartphone : cosa succede e cosa cambia per noi : Google ha deciso di tagliare i rapporti con Huawei rompendo il contratto che legava i due colossi tecnologici: i prossimi smartphone Huawei non avranno accesso alla versione commerciale di Android – venduta su licenza da Big G – ma potranno contare soltanto su quella open-source, meno aggiornata e soprattutto senza il Play Store e le principali app fornite da Google: come Gmail, Maps e così via. Non è stata Google a decidere di tagliare i ponti ...

Google toglie la Licenza Android a Huawei : che cosa succede ora? : I nuovi uffici di Huawei a Milano (Carlo Cozzoli – LaPresse) Google ha ufficializzato la decisione di andare a rimuovere la licenza Android per Huawei, valevole per la versione commerciale del sistema operativo. Come prima conseguenza arriverà allo stop del supporto alle applicazioni proprietarie così come degli aggiornamenti rilasciati. Una decisione shock ma non così senza senso dopo la ben discussa decisione del presidente Donald Trump ...