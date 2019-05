ilpost

(Di martedì 21 maggio 2019) Cosa dicono i critici di "Il Trono di Spade", il finale di una serie che, di certo, ha saputo far parlare di sé

ilpost : Le recensioni dell’ultimo episodio di Game of Thrones - ilposticino : Le recensioni dell’ultimo episodio di Game of Thrones - eugenio_Ronga : Ho scritto sulla fedele @LaCasaDelRap dell'ultimo album di ScHoolboy Q. Non mi è piaciuto tanto, ormai non ci si p… -