Google Duo raddoppia il numero di partecipanti a una video chiamata | da quattro passano a

Le videochiamate di gruppo di Google Duo sono in roll out globale e Google Podcasts si sta diffondendo sul desktop : Dopo il bug di Facetime a gennaio, Justin Uberti, il leader di Google Duo, ha fatto sorgere l'idea che ci sarebbe voluto un po' di tempo, ma ora il momento è finalmente arrivato, visto che le chiamate di gruppo stanno arrivando agli utenti di tutto il mondo. Anche Google Podcasts si sta ufficialmente diffondendo sul desktop, tramite una funzione "Podcast su questa storia" per la Ricerca Google che indicizza i podcast per riprodurre gli episodi ...

Google Duo prepara un tastierino numerico dedicato e altre novità con la versione 52 : Dopo l'introduzione della funzionalità Data Saver, la versione 52 di Google Duo prepara delle novità che includono un tastierino numerico dedicato, chiamate di gruppo e l'implementazione di un effetto bokeh. La ricerca dei contatti per impostazione predefinita ora apre una tastierino numerico come in una tipica app telefono che permette una selezione diretta più rapida e finalmente sembra che il filtro per applicare la sfocatura sia pronto per ...

Google Duo introduce la funzione Data Saver per ridurre il consumo di dati - a discapito della qualità video : È in fase di rollout un aggiornamento per Google Duo che sacrifica la qualità delle videochiamate per limitare l'utilizzo di dati. L'articolo Google Duo introduce la funzione Data Saver per ridurre il consumo di dati, a discapito della qualità video proviene da TuttoAndroid.

