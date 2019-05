Rettore Palermo | Tema migranti spesso gestito in modo strumentale

Migranti : Rettore Palermo - 'tema gestito spesso in modo fazioso e strumentale' (2) : (AdnKronos) - Per il Rettore dell'Università di Palermo "è necessario riportare la riflessione relativa ai Migranti e all'immigrazione su un piano di obiettività, scevra da strumentalizzazioni ed analisi faziose, provando a ristabilire un sano equilibrio tra realtà, rappresentazione della realtà e p

Teatro : Slc Cgil Palermo - nomina diRettore Biondo segna ritorno alla normalità : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - "La nomina del nuovo direttore segna finalmente il ritorno alla normalità per il Teatro Biondo di Palermo: una istituzione culturale così prestigiosa non può rimanere, come è accaduto in questi mesi, senza una gestione. Esprimiamo apprezzamento per la scelta di Pamela V