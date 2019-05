Irama rompe il silenzio ed è subito Arrogante

ilgiornale

(Di lunedì 20 maggio 2019) Andrea Conti Dopo l’ultima data del tour autunnale al Forum di Assago, lo scorso 5 aprile, il vincitore di Amici aveva dichiarato che si sarebbe fermato. Ma non ce l’ha fatta: venerdì esce il singolo inedito “” ed è arrivato anche un nuovo amore per il cantautore Sono settimane frenetiche queste per il vincitore della scorsa edizione di “Amici”,. A conclusione del lungo tour autunnale, lo scorso 5 aprile al Forum di Assago il cantautore aveva dichiarato che si sarebbe fermato per un po’. In fondo non ci credeva nemmeno lui perché, mentre diceva queste parole, il suo volto con un mezzo sorriso rivelava esattamente il contrario. Detto, fatto. Ecco che arriva un singolo inedito, venerdì 24 maggio, dal titolo “”.sta ultimando le riprese del video a Miami. C’è da scommettere che “” entrerà di diritto tra i brani in gara per il prossimo ...

