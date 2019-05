Bollo auto | sull’esenzione decidono le Regioni

Bollo auto - Consulta : “Le Regioni possono introdurre esenzioni”. Di Maio : “Buona notizia - è una tassa ingiusta” : Le Regioni sono libere di introdurre esenzioni fiscali sul Bollo auto. La ha deciso la Corte costituzionale, che ha precisato come gli enti locali siano tenuti a non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale ma possano al contrario decidere di rivedere al ribasso la tassa automobilistica. Il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato dicendo che è “una buona notizia perché il Bollo auto è una tassa ...

Bollo auto - regioni libere su esenzioni : 15.23 Le regioni sono libere di introdurre esenzioni fiscali sul Bollo auto. Lo ha deciso la Corte costituzionale, che investita nuovamente di una questione relativa a norme regionali sul "Bollo auto", ha precisato la propria giurisprudenza in materia. Le peculiarità attribuite alla tassa automobilistica impongono alle regioni soltanto di non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale.

Esenzioni Bollo auto : chi decide? C'è una bella novità : La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 122 del 20 maggio, ha stabilito che le Regioni sono libere di introdurre...

Bollo auto 2019 e leasing - l’utilizzatore deve pagarlo. La sentenza : Bollo auto 2019 e leasing, l’utilizzatore deve pagarlo. La sentenza Per i veicoli concessi in locazione finanziaria, su chi ricade la responsabilità del Bollo auto? La risposta potrebbe risultare semplice, ma di fatto segue diversi interventi giurisprudenziali che hanno cambiato nel corso del tempo le carte in tavola. L’ultima pronuncia maggiormente chiarificatrice proviene dalla Corte di Cassazione, che in quattro sentenze piuttosto ...

Bollo auto non pagato : in arrivo migliaia di lettere : Il caso in Lombardia, dove la regione sta sollecitando migliaia di automobilisti. Cosa succede se non si paga il Bollo auto...

Esenzione Bollo auto 2019 con morte del disabile - come evitare querele : Esenzione bollo auto 2019 con morte del disabile, come evitare querele L’Esenzione dal pagamento del bollo auto 2019 spetta a tutti quei soggetti che, con un familiare disabile a carico e con un utilizzo del veicolo pensato per assistere lo stesso nella mobilità, ne fanno richiesta. Ciò avviene tramite presentazione della carta di circolazione dell’auto e, ovviamente, della documentazione che attesta l’accertamento dell’handicap, a cui poi ...

Esenzione Bollo auto gpl 2019 : tabella per regione e regolamento : Esenzione Bollo auto gpl 2019: tabella per regione e regolamento Esistono diversi casi che consentono l’Esenzione dal pagamento del Bollo auto. Oltre alle caratteristiche del soggetto (avente o non avente disabilità) sussistono alcune particolarità che permettono di non pagare la non molto amata tassa annuale, da ricercarsi ad esempio nell’età della macchina (dai 20 anni in su si può usufruire dell’Esenzione per il carattere di storicità del ...

Bollo auto in Italia ed Europa : costo - dove si paga e differenze : Bollo auto in Italia ed Europa: costo, dove si paga e differenze Il Bollo auto è una delle tasse meno amate dagli Italiani. Questi ultimi, al momento di pagare un’imposta su un bene di loro proprietà, si domanderanno certamente se anche negli altri Paesi esista una tassa chiamata Bollo auto. Ebbene sì, la risposta è affermativa. Anche se i criteri di calcolo – e quindi gli importi – possono risultare piuttosto differenti. Bollo auto in ...

Bollo auto - che costi : perché paghiamo tanto : Quali sono i parametri presi in considerazione per calcolare l'importo del Bollo auto: il confronto tra l'Italia e gli altri...

Bollo auto - occhio al costo : ecco perché in Italia è così elevato : Quali sono i parametri presi in considerazione per calcolare l'importo del Bollo auto: il confronto tra l'Italia e gli altri...

Bollo auto 2019 : rateizzazione ingiunzione di pagamento - come ottenerla : Bollo auto 2019: rateizzazione ingiunzione di pagamento, come ottenerla Il Bollo auto 2019 non è stato pagato, per dimenticanza o per difficoltà economiche. Entro i 3 anni successivi, e quindi entro il 31 dicembre 2022, la società creditrice (la Regione o l’Agenzia delle Entrate) si rivale sul debitore chiedendogli di pagare quanto dovuto nel 2019. Il debitore, tuttavia, non lo fa e chi deve riscuotere procede tramite decreto ingiuntivo. Se ...

Bollo auto 2018 : rimborso retroattivo con Legge 104 - come fare : Bollo auto 2018: rimborso retroattivo con Legge 104, come fare rimborso Bollo auto con Legge 104 è retroattivo? L’esenzione del Bollo auto è prevista in casi particolari con la Legge 104 (qui un articolo “ come capire quando si ha diritto”). Nel caso in cui il riconoscimento avviene tardi, può essere chiesto il rimborso? Meglio specificando, quest’ultimo può essere retroattivo? Ci sono solo alcuni casi in cui è possibile richiedere il ...

Bollo auto 2018 : ricevuta pagamento - quanto tempo si deve conservare : Bollo auto 2018: ricevuta pagamento, quanto tempo si deve conservare ricevuta Bollo auto, quanto tempo si conserva Il Bollo auto è un’imposta sulla proprietà – e non sulla circolazione – del veicolo. Va pagata annualmente ed è uno degli adempimenti più discussi dai contribuenti. Quando si paga il Bollo auto si riceve una ricevuta che attesta l’avvenuto pagamento. Quella ricevuta è fondamentale perché certifica che si è in regola con lo ...

Bollo auto 2019 : tassa di possesso o consumo - chi paga di più : Bollo auto 2019: tassa di possesso o consumo, chi paga di più Differenza tassa di possesso o di consumo Le proposte di modifica sul pagamento del Bollo auto 2019 continuano a far discutere. All’orizzonte ci sono due soluzioni che potrebbero penalizzare diverse categorie di automobilisti. Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, ovviamente, quindi si possono solo analizzare le intenzioni. Ma c’è anche da considerare il fatto che dal ...