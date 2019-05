Tfa sostegno | ammessi prova orale | all' UniSalento si inizia il 27 maggio

Tfa sostegno 2019 - elenchi ammessi alla prova orale : aggiornamento del 18 maggio : La prova scritta del TFA sostegno 2019 è in corso e alcune Università l’hanno già svolta e hanno pubbicato gli elenchi degli ammessi alla prova orale. DI seguito riportiamo le Università che hanno già pubblicato gli esiti, ricordando che solo la pagina del loro sito ha carattere di ufficialità. prova orale TFA sostegno 2019 L’allegato C contiene i criteri della prova orale del TFA sostegno 2019, che sono: la valutazione è ...

Tfa sostegno : no accesso ai corsi senza preselettiva : Il TAR Lazio è stato chiamato a giudicare su un ricorso presentato da alcuni docenti ITP e chiedevano di poter partecipare al TFA Sostegno senza sottoporsi test preselettivi per l’ammissione ai corsi. Con questo ricorso hanno provato ad accedere al IV ciclo TFA Sostegno partito di recente. I ricorrenti hanno fondato le loro motivazioni dietro il riconoscimento del loro diritto ad essere considerati abilitati, dunque in possesso ...

Tfa sostegno 2019 - elenchi ammessi alla prova orale : aggiornamento del 14 maggio : La prova scritta del TFA sostegno 2019 è in corso e alcune Università l’hanno già svolta e hanno pubbicato gli elenchi degli ammessi alla prova orale. DI seguito riportiamo le Università che hanno già pubblicato gli esiti, ricordando che solo la pagina del loro sito ha carattere di ufficialità. prova orale TFA sostegno 2019 L’allegato C contiene i criteri della prova orale del TFA sostegno 2019, che sono: la valutazione è ...

Abilitazione Romania e Tfa sostegno : appuntamento a Roma con i legali : L’Abilitazione in Romania era considerata un’opportunità da parte di milioni di docenti italiani che avevano optato l’estero come luogo per istituzionalizzarsi professionalmente. Lo stop di tali abilitazioni da parte del Miur ha tuttavia destato molta preoccupazione. Sono numerosi gli insegnanti esclusi dalle graduatorie, così come coloro che rischiano il posto per la loro Abilitazione in Romania. Oltre a tale questione, ...

Scuola - caos Tfa sostegno : fioccano le denunce : In diversi sedi universitarie, come ben sappiamo, sono state ravvisate irregolarità nella procedura di svolgimento delle prove preselettive del TFA sostegno e, come ci si poteva aspettare, stanno già partendo le prime denunce. Come riportato dall”Eco dello Jonio’, è stato presentato un esposto alla Procura di Cosenza per ‘caos organizzativo’ e ‘vizi formali’ in occasione delle prove che si sono tenute presso ...

Scuola - Tfa sostegno : ecco gli argomenti della prova scritta : Dopo le polemiche riguardanti le prove preselettive, si stanno già svolgendo in alcune Università le prove scritte del concorso Tfa sostegno. La prova riguarderà domande a risposta aperta o relazione da svolgere in due ore. Riassumiamo, qui sotto, in breve quali saranno gli argomenti relativi alla prova scritta del concorso Tfa sostegno. Tfa sostegno, argomenti della prova scritta ecco gli argomenti in merito ai quali verterà la prova ...

Concorso Tfa sostegno 2019 : argomenti e date delle prove scritte : Il 15 e il 16 Aprile scorso si sono svolte le prove preselettive del Concorso Tfa Sostegno 2019 per l’accesso ai corsi di specializzazione di 14.224 insegnanti. Le Università a cui sono state affidate le procedure stanno pubblicando gli elenchi degli ammessi e i calendari della prova scritta. In questo articolo esamineremo in modo approfondito gli argomenti della prova per una preparazione ottimale. Elencheremo anche le date pubblicate ...

Tfa sostegno : segnalazioni di irregolarità anche da Macerata : Il IV ciclo del TFA sostegno rimarrà alla storia come la procedura concorsuale maggiormente fallimentare a causa dell’enorme caos delle prove preselettive. Nei giorni scorsi il quotidiano Repubblica documentava tutti i vizi che hanno portato i docenti a chiedere l’annullamento per le gravi anomalie che hanno caratterizzato i test. Tutti i motivi È successo di tutto durante le tre prove preliminari per il TFA sospese alle Università ...

Tfa sostegno : elenchi ammessi prove scritte - aggiornamento del 6 maggio : Il test preselettivo del TFA sostegno si è concluso, anche se non senza critiche e polemiche. Il prossimo step è la pubblicazione da parte delle Università degli elenchi dei candidati che sono stati ammessi alla prova scritta. In questa pagina vi forniremo i link, aggiornati man mano che avverranno le pubblicazioni. In ogni caso, la pubblicazione ufficiale resta quella dell’Ateneo, e non questo elenco. Chi è ammesso alla prova scritta del ...

TAR Lazio ammette allo scritto del Tfa sostegno un primo gruppo di bocciati : Le graduatorie del TFA sostegno sono destinate ad ingrossarsi in quanto moltissimi docenti hanno aderito ai ricorsi presentati dai vari avvocati contro il requisito del voto minimo assegnato alla prova preselettiva. Nei giorni scorsi sono piovute centinaia di segnaLazioni di errori ed omissioni nei test che hanno viziato il risultato finale. Inevitabile dunque ricorso al TAR Lazio da parte degli esclusi. primo accoglimento cautelare La vicenda ...

Scuola - Tfa sostegno : domani la ripetizione dei test preselettivi annullati : domani, lunedì 6 maggio, si svolgeranno i nuovi test di accesso ai percorsi di specializzazione per il Sostegno nelle Università in cui si è stati costretti a procedere con l’annullamento della prova preselettiva. Il Ministero dell’Istruzione lo ha stabilito attraverso il decreto rettorale pubblicato lo scorso 24 aprile. domani, 6 maggio, si ripetono i test preselettivi TFA Sostegno annullati in precedenza Presso l’Università ...

Tfa sostegno : l'Università della Tuscia ha pubblicato l'elenco degli ammessi allo scritto : Le prime prove scritte del corso di tirocinio formativo attivo sul sostegno si sono già svolte presso le università della Calabria, di Palermo del Salento, di Verona e Siena (in quest'ultimo ateneo la prova orale si terrà nel pomeriggio dal 6 all'11 maggio). Nella giornata di oggi, venerdì 3 maggio, spazio agli scritti all'Università di Roma Tre, mentre in altri atenei bisognerà attendere i primi giorni della prossima settimana. Intanto ...

Tfa sostegno : segnalate presunte irregolarità all’Università di Verona : Una nostra lettrice ci scrive per segnalarci alcune (presunte) irregolarità riguardante il TFA sostegno presso l’Università di Verona. Esse si sarebbero verificate nel corso delle famigerate prove preselettive per accedere al corso di studio. In pratica, si segnala precisamente che in due domande dei 60 quesiti sono state considerate esatte due alternative di risposte possibili, su cinque errori ben evidenti che l’ente ha commesso ...