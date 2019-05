Sparatoria all' università | sette le persone ferite | tre in gravi condizioni

Sparatoria all'università : almeno sette persone ferite - tre gravi : sette persone sono rimaste ferite - tre di queste versano in condizioni critiche - a seguito della Sparatoria avvenuta all'alba all'interno dell'università di Ball State nello...

Noemi - la testimone alla Sparatoria di Napoli ha visto la targa : le prove che incastrano Del Re : Armando Del Re, il 28enne arrestato ieri in un autogrill della Siena-Bettolle perché accusato di avere compiuto l'agguato in piazza Nazionale a Napoli nel quale è rimasta ferita la piccola Noemi oltre a Salvatore Nurcaro, nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo, davanti al giudice per l

Napoli - parla l’accusato della Sparatoria che ha ferito Noemi : “Non c’entro niente”. Di Maio in visita alla bambina : “Non c’entro niente con questo fatto”. Sono le parole che Armando Del Re, l’uomo accusato di avere compiuto l’agguato in piazza Nazionale a Napoli nel quale è rimasta ferita la piccola Noemi, ha pronunciato durante l’udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, Buccino Grimaldi. Sarà Grimaldi, lunedì, a decidere se convalidare o meno il fermo ...

Sparatoria a Napoli - preso l'uomo che ha sparato a Noemi : «Agguato ricollegato alla camorra» : È stato arrestato, sette giorni dopo l'agguato a Napoli nel quale sono rimasti feriti la piccola Noemi e Salvatore Nurcaro, il presunto responsabile dell'agguato. Noemi,...

Sparatoria a Napoli - fiaccolata per Noemi davanti all’ospedale. : Moltissime persone si sono raccolte davanti alla struttura in cui è ricoverata la piccola di 4 anni, gravemente ferita da un proiettile in piazza Nazionale, per portarle solidarietà. Le sue condizioni sono in lieve miglioramento Parole chiave: fotogallery cronaca ...

Napoli - Mattarella in visita a Noemi. La bambina è ancora grave a 3 giorni dalla Sparatoria di piazza nazionale : La piccola è stata ferita da un proiettile venerdì scorso e il cui obiettivo era un pregiudicato. Prosegue la caccia al sicario, finora senza esito

Usa - Sparatoria all'Università della North Carolina : due morti - : Il 22enne Trystan Andrew Terrell ha aperto il fuoco nell'ateneo, a Charlotte. Ancora da chiarire il movente, il ragazzo al momento dell'arresto non ha detto nulla. Le vittime, secondo i media, sono un ...

Haiti - Sparatoria all'ambasciata Usa : “Trovate riparo” : L'allarme lanciato dal Dipartimento di Stato Usa su twitter. Colpi di arma da fuoco hanno raggiunto l'entrata posteriore del complesso nella capitale Port-au-Prince facendo scattare il blocco completo di tutte le attività. Alle persone è stato ordinato di mettersi al sicuro all'interno degli edifici.

Il giallo della Sparatoria di Milano : si indaga sui contatti di Anghinelli con la malavita e la Curva del Milan : Anghinelli, scrive il Corriere , ha una reputazione riconosciuta anche tra alcuni personaggi a cavallo tra mondo ultrà e delinquenza organizzata . È amico di uno dei boss della Curva Sud proprio ...

Foggia - carabiniere morto in una Sparatoria in piazza : il maresciallo Vincenzo aveva 47 anni - arrestato il killer : Un carabiniere, Vincenzo Carlo Di Gennaro, maresciallo vicecomandante della stazione dei carabinieri di Cagnano Varano, è morto in un conflitto a fuoco nella piazza del paese...

