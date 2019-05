(Di domenica 19 maggio 2019) È solo l'ultima di una serie di provocazioni che continueranno ancora a lungo ma la sfilza di santi e madonne a cui ieriha dichiarato di ispirarsi (con tanto di rosario in mano) sono l'ennesimo tentativo di usare feticci che non possono rispondere, con cui non è possibile dibattere e che comunque offrono un'ottima opportunità per le foto e la propaganda.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...