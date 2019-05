Modena | a 220 km all' ora su una Bmw in diretta Facebook | poi lo schianto fatale | due morti

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) Una terribile tragedia si è verificata la notte scorsa nel modenese, precisamente sulla A1, traNord eSud. Secondo quanto riporta la stampa locale, due giovani sonoa seguito di un violentissimo impatto con un'altra autovettura: si tratta di Luigi Visconti, di 39 anni e Fausto Dal Moro, un 36enne padovano. Entrambi, secondo quanto riferisce Repubblica, abitavano a Reggio Emilia. Ieri sera doveva essere una sabato di spensieratezza e divertimento, quando all'improvviso la vita dei due soggetti è stata spezzata da unincidente stradale. A provocarlo sicuramente l'altissima velocità: i due viaggiavano a circa 220 chilometri orari, tanto segnava il tachimetro quando sono giunti i soccorsi. Il tutto è anche immortalato in un video su, pubblicato da uno dei due occupanti del veicolo, che in queste ore sta diventando virale. Non è dato sapere, al momento, ...

