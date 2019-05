Euro 2020 | biglietti in vendita a partire dal 12 giugno

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Doppia vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Le date Europee del tour di Madonna nel 2020 per Madame X - in sole 3 città : biglietti in prevendita : Dopo l'annuncio dei concerti nei teatri americani arrivano anche le date europee del tour di Madonna per l'album Madame X, che uscirà il 14 giugno in tutto il mondo. La Ciccone aveva annunciato, con grande sorpresa di molti, il suo primo tour interamente ambientato in teatri e auditorium nelle maggiori città statunitensi - poche località ma molte date per ognuna di esse - per presentare in modo più intimo i brani del nuovo album di inediti in ...

Euro2020 - Mancini e il rebus attacco per l’Italia : Immobile a secco - Balotelli e Belotti pronti al ritorno in azzurro : In vista delle sfide contro Grecia e Bosnia, Roberto Mancini monitora la situazione degli attaccanti azzurri: Immobile è a secco di gol dal 7 aprile, Balotelli e Belotti potrebbero tornare in azzurro Al termine del campionato di Serie A, prima delle vacanze estive, tornerà in campo l’Italia per le sfide contro Grecia e Bosnia (8 e 11 giugno) valevoli per le qualificazioni a Euro2020. Roberto Mancini sta monitorando con attenzione il ...

Flat tax 2020 : sgravi e detrazioni fiscali via con Bonus 80 Euro : Flat tax 2020: sgravi e detrazioni fiscali via con Bonus 80 euro Flat tax, aumento dell’Iva e nuova legge di Bilancio. Cosa succederà nei prossimi mesi è impossibile dirlo con esattezza. La campagna elettorale per le elezioni europee ha reso il clima politico incandescente. Il dibattito è serrato e la contesa ha spesso per protagonisti proprio gli alleati di governo: MoVimento 5 Stelle e Lega. Resta da capire se all’indomani del ...

Consiglio Europeo della ricerca - un italiano alla guida : dal 2020 il presidente sarà Mauro Ferrari : sarà il pioniere della nanomedicina in Usa, l’italiano Mauro Ferrari ad assumere l’incarico di presidente del Consiglio europeo della ricerca (ERC) da gennaio 2020 a Milano. “Nulla può essere risolto senza un forte contributo della scienza, della scienza di base e di quanto ci arriva da questa. E per me è un incredibile privilegio avere l’opportunità di assumere la presidenza dell’European Research Council, un onore ...

ESOF2020 : si svolgerà a Trieste la più rilevante manifestazione Europea focalizzata su scienza e cultura : Un ponte tra la città europea della scienza 2020, Trieste, e la capitale della cultura, Fiume in Croazia: l’obiettivo degli organizzatori di ESOF2020, le due realtà si sono incontrate oggi a Trieste, in vista della firma, domani in Croazia, di un Memorandum di intesa. Tra le iniziative previste, anche una trasferta di ESOF2020 a Fiume a marzo, per presentare la manifestazione. A luglio invece avrà luogo a Trieste la conferenza scientifica ...

