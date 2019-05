Xavi e la panchina del Barcellona | “non sono ancora pronto”

sportfair

(Di sabato 18 maggio 2019)non vuole accelerare troppo i tempi per approdare sullablaugrana: il futuro è però assicurato Ilpotrebbe cambiare guida tecnica dopo l’era Valverde, condizionata da qualche scivolone di troppo in Champions League., per i canoni blaugrana s’intende.è stato tirato in ballo come possibile successore, ma lo spagnolo non si sentepronto per unadi questo calibro: “Non posso cominciare la mia carriera da allenatore con il, devo essere cauto e consapevole che non si debbano bruciare la tappe – ha dichiarato l’ex calciatore blaugrana -. Devo dimostrare prima di poter essere un bravo allenatore. Parto da zero, non posso tornare adesso ané prendere la guida di una squadra di Liga. Ho bisogno di sentirmi pronto, non èil momento”. L'articoloe la ...

