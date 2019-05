Marine Le Pen ospite di Matteo Salvini attacca Emmanuel Macron | Un re bambino

Marine Le Pen a Milano per la campagna di Salvini : “Se fosse necessario lo sposerei - ma la vedo complicata” : “L’Unione europea è un sistema carcerario terrificante”. La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, è arrivata a Milano dove oggi parteciperà alla chiusura della campagna elettorale per le europee organizzata da Matteo Salvini. Tra le due personalità di spicco della coalizione “Movement for a Europe of Nations and Freedom” (MENF) sembra scorrere buon sangue: “Salvini ha fatto diversi video di sostegno al nostro partito, oggi marceremo ...

Matteo Salvini - il leghista porta Marine Le Pen a Milano : l'agguato della sinistra : Un nuovo virus contagioso affligge la sinistra italiana, causandole un' infiammazione chiamata «striscionite». Una volta i compagni leggevano Il Manifesto (nel senso di Marx), adesso preferiscono lo Striscione, che è più stringato nei termini e meno impegnativo da un punto di vista intellettuale. An

Marine Le Pen in marcia sull'Italia : Marine Le Pen vede il risultato. I sondaggi la vedono testa a testa con Emmanuel Macron, ma stavolta alle elezioni europee il sorpasso del suo Rassemblement National è possibile. Eppure lei è ancora un elemento divisivo negli schieramenti: è vista come la peste dal Ppe, che ancora gioca sui rapporti con l’ungherese Viktor Orban e con Matteo Salvini. Marine è in arrivo in Italia, sarà sabato a Milano per ...

Emmanuel Macron umiliato da Marine Le Pen - sondaggio da incubo per il galletto : cifre mai viste prima : A un mese dalle elezioni europee, il partito di Marine Le Pen, il Rassemblemnt National, è in testa in Francia, secondo un sondaggio di OpinionWay et Tilder per Les Echoes. La lista del Rn, guidata da Jordan Bardella, è al 24 per cento dei voti (+1 per cento rispetto al mese precedente). La Le Pen q

Elezioni europee - Marine Le Pen e Viktor Orban disertano l’incontro sovranista di Matteo Salvini : All'incontro sovranista promosso da Matteo Salvini e previsto per lunedì a Milano non parteciperanno Marine Le Pen e Viktor Orban, secondo la Lega non erano stati invitati. Ci sarà invece l'ultradestra tedesca. L'appuntamento aprirà la campagna elettorale che si chiuderà il 18 maggio a piazza Duomo.Continua a leggere

Marine Le Pen dà buca a Salvini Dubbi su Matteo leader sovranista : Schiaffo a Matteo Salvini da Marine Le Pen. La leader di Rassemblement National non parteciperà all'incontro dei partiti sovranisti convocato a Milano dal leader della Lega lunedì prossimo, 8 aprile, all’Hotel Gallia Segui su affaritaliani.it