LIVE MotoGP | GP Francia 2019 in DIRETTA | qualifiche in tempo reale | pole imprevedibile

(Di sabato 18 maggio 2019) Buongiorno e benvenuti alladelledel GP, quinta tappa del Mondiale. Si torna in pista a Le Mans, incomincia la battaglia per conquistare laposition e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani: piove in terra transalpina e il circuito de la Sarthe è bagnato, condizioni meteo particolari che potrebbero rimescolare i valori in campo e creare grande incertezza nel testa a testa tra i big con diversi outsider in grado di regalarsi la classica giornata di gloria. Maverick Vinales ha confermato in mattinata di avere un ottimo passo e di poter puntare a un risultato importante, lo spagnolo della Yamaha ha dimostrato di avere grande feeling e sicuramente sarà della partita per laposition al pari di Marc Marquez che come sempre parte con i favori del pronostico. Ci si attende una pronta risposta da parte di Andrea Dovizioso ...

