La Spezia | presentazione libro di Altaforte | le campane di una chiesa suonano ' a morto'

Blastingnews

(Di sabato 18 maggio 2019) Un episodio a dir poco curioso si è verificato poco fa a La, precisamente nelladi Nostra Signora della Salute, dove, nelle vicinanze, è in corso ladi undella casa editrice, la stessa che è stata esclusa dal "Salone del" che si è svolto a Torino, in quanto accusata di apologia del fascismo. L'editore in questione è infatti al centro delle polemiche, in quanto sarebbe vicino ad ambienti della destra estrema, in particolare al movimento noto come Casapound. Il parroco dellain questione, don Francesco Vannini, ha pensato quindi di protestare in maniera davvero originale, facendo suonare ledel bellissimo edificio religioso "a", proprio come se si stesse svolgendo il funerale di un defunto. Il sacerdote ha spiegato le ragioni del gesto Il religioso è stato immediatamente contattato dagli organi di stampa, sia locali ...

repubblica : Spezia, presentazione libro CasaPound, il parroco suona le campane a morto - raveragiuliano : RT @nelloscavo: ++ Presentazione libro CasaPound, campane chiesa a morto ++ Le campane della chiesa di Nostra Signora della Salute alla Spe… - Matti8Mattina : RT @crlggg: Spezia, presentazione libro CasaPound, il parroco suona le campane a morto -