Tragedia Piazza San Carlo | condannati a dieci anni i ragazzi della banda dello spray

(Di venerdì 17 maggio 2019)SAN– Arrivano le pesanti condanne dopo ladiSandopo il disastro del 3 giugno 2017 durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid:di carcere per i quattro responsabili del disastro. L'accusa per i giovanissimi marocchini è omicidio preterintenzionale, lesioni, rapina e furto. Il bilancio fu addirittura di 1.672 feriti e, in seguito, morirono due donne per le lesioni riportate: Erika Pioletti e Marisa Amato. Il giudice Maria Francesca Abenavoli ha condannato in abbreviato a 10e 4 mesi Sohaib Boumadaghen detto «Budino», Hamza Belghazi, Mohammed Machmachi. A 10 annni e 3 mesi di reclusione Es Sahibi Aymene che non era accusato del furto.

