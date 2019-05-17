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Traffico Roma del 17-05-2019 ore 10 | 30

Traffico Roma del 17-05-2019 ore 10 | 30 VIABILITÀ Roma  VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 09.50  SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 17-05-2019 ore 10:30 (Di venerdì 17 maggio 2019) VIABILITÀ Roma  VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 09.50  SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA  RomaNINA FINO ALL’’APPIA . INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL RomaNO   IN DIREZIONE CENTRO, E PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI TRA TOR DE CENCI E VIA CRISTOFORO COLOMBO. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24  DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. ALTRI INCOLONNAMENTI SU  VIA FLAMINIA NUOVA DAL VIADOTTO DEL GIUBILEO ALLO SVINCOLO DI TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’, E SULLA VIA CASSIA DA VIA BARBARANO RomaNO A VIA DI GROTTAROSSA. CODE PER LAVORI  SULLA CASSIA BIS TRA IL BIVIO PER FORMELLO E CASTEL DE CEVERI DIREZIONE RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE ...
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