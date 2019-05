Salute | un’app amica del respiro per chi soffre di asma e Bpco

meteoweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Un’Appdel, per chi è senza fiato a causa di malattie ‘ladre d’aria’ come l’e la(broncopneumopatia cronica ostruttiva). Una sorta di ‘assistente virtuale’ che aiuta i pazienti a controllare i sintomi, valutarne l’impatto sulle attività quotidiane e seguire correttamente la terapia. Si chiama ‘Io’ ed è l’applicazione che accompagna la campagna educazionale ‘Applichiamoci per respirare meglio’, partita in occasione della Giornata mondiale dell’, che si celebra ogni anno a maggio. L’iniziativa di sensibilizzazione promossa da Federe allergie onlus, Società italiana di penumologia (Sip), e Società italiana di medicina generale (Simg) con il contributo incondizionato di Chiesi Italia, mira a informare la popolazione sui corretti stili di vita per la prevenzione ...

advicepharmacom : @wireditalia pubblica un'efficace sintesi sulle App per la saute: 'Digital Therapeutics: Curarsi con l’algoritmo'.… - intoscana : Da #Pisa arriva l’app ‘BCure’ per la gestione della propria #salute: permette un controllo completo sul proprio and… - alfatechint : @wireditalia pubblica un'efficace sintesi sulle App per la saute: 'Digital Therapeutics: Curarsi con l’algoritmo'.… -