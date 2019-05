Mattarella ringrazia il Papa per il sostegno a poveri ed emarginati

huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019) “La presenza della Chiesa italiana nella dimensione culturale, educativa e sociale è motivo di riconoscenza. Le innumerevoli iniziative di diocesi, parrocchie, realtà associative, in favore dei più deboli, degli, di chi chiede ascolto e accoglienza sono concrete ed evidenti; e costituiscono un richiamo costante all’esigenza di aiuto reciproco nella vita quotidiana, per rafforzare la coesione della nostra comunità”. Così Sergio, intervistato dai media vaticani L’Osservatore Romano, Radio Vaticana e Vatican News.“L’Europa deve recuperare lo spirito degli inizi”, auspica. “Deve curarsi di più della sorte delle persone. Deve garantire sempre maggior collaborazione, uguaglianza di condizioni, crescita economica, ma questo si realizza realmente soltanto con una crescita culturale ...

