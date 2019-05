Juve-Allegri | è addio | pro e contro della scelta

calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) E’ senza dubbio la notizia del giorno: Massimilianonon è più l’allenatorentus. Dopo il lunghissimo vertice di ieri si era in attesa di novità, in un senso o nell’altro. Novità che è appunto arrivata nella tarda mattinata odierna. Già da tempo si era iniziato ad ipotizzare da dove ripartire in caso di conferma del tecnico livornese e cosa cambiare. Anche perché si era capito che un eventuale prosecuzione del rapporto avrebbe comunque significato operare in maniera diversa. Quindi, a decisione presa e in attesacomunicazione sul nuovo allenatore bianconero, si possono ben sintetizzare i pro e idecisione. ESCLUSIVA – Laha scelto il sostituto, Alessio Tacchinardi ai microfoni di CalcioWeb: “sarà Simone Inzaghi” PRO Si apre un nuovo ciclo. Al di là delle cose belle e meno belle, quando si cambia dopo tanto tempo ...

carlolaudisa : #Juve-#Allegri : intesa ai dettagli. #calciomercato @Gazzetta_it @ Lecce, Italy - AntoVitiello : Ufficiale via Allegri dalla Juve, giusto approccio per Juve-Atalanta - romeoagresti : #Juve-#Allegri: non sono attesi comunicati per oggi. Possibile terzo incontro domani @GoalItalia -