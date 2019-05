Folgorato mentre ripara la macchinetta del caffè in un ristorante

today

(Di venerdì 17 maggio 2019) La tragedia è avvenuta a Rivara, in provincia di Torino. Per la vittima, un uomo di 65 anni, non c'è stato nulla da fare...

