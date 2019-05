Finisce l’era Allegri nella Juve 

Giappone - Finisce l’era dell’imperatore Akihito : prima abdicazione in 200 anni : In Giappone si stanno svolgendo solenni cerimonie con cui l’imperatore Akihito abdicherà in favore del principe ereditario Naruhito. È il primo monarca del Paese ad abdicare in oltre 200 anni, consegnando il trono del Crisantemo a suo figlio e inaugurando una nuova era imperiale, “Reiwa”, che significa “bella armonia”. L'articolo Giappone, finisce l’era dell’imperatore Akihito: prima abdicazione in 200 ...

Ciclismo - oggi Finisce l’era del Team Sky : lo squadrone che ha dominato un decennio. Inizia l’avventura di Ineos : Martedì 30 aprile 2018, segniamo questa data perché rappresenta un momento storico per il Ciclismo: oggi finisce ufficialmente l’era del Team Sky. La corazzata britannica fondata nel 2010 ha segnato inevitabilmente l’ultimo decennio in questo sport, la formazione diretta da Dave Brailsford ha dominato in lungo e in largo imponendosi nelle corse più importanti: addirittura sei Tour de France dal 2012 al 2018 (uno con Bradley Wiggins e ...

Iit - Finisce l’era Cingolani e arriva Metta : Il consiglio dell’Istituto ha comunicato ieri sera la nomina per il vertice dell’Iit: alla guida del centro agli Erzelli l’attuale “numero 2”