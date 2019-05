Visco | spread raddoppiato dal 2018 | ora comincia a pesare

Spread - Visco : “Salito anche per rischi di uscita dall’euro. Segni di tensione sul costo dei prestiti per famiglie e aziende” : “I premi sui Credit default swap (“assicurazioni” contro il rischio di fallimento dello Stato, ndr) suggeriscono che il differenziale dei titoli di Stato italiani è salito a seguito sia dell’aumento dei rischi di credito sia dei rischi di ridenominazione dei titoli in una diversa moneta” rispetto all’euro. Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, in visita in Israele, commenta così l’andamento dello Spread ...