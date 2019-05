Sicilia | all' Arpa 52 assunzioni entro 2019 | M5S ' solo un primo assaggio'

Sicilia : Picciolo (Sf) - 'bene marcia dei sindaci - ora proposte serie all'Ars' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "Siamo d’accordo con i tanti sindaci Siciliani che ieri, con in testa Cateno De Luca, hanno messo a nudo il gioco del 'continuo rimando'. Urge adesso una netta presa di posizione in Assemblea Regionale da parte di quei deputati, liberi e forti, in primis i nostri rappr

Maltempo in Sicilia : temporali e allagamenti nel ragusano : Un vasto fronte perturbato ha attraversato come da previsione la Sicilia nelle ultime ore, procedendo da ovest verso est e apportando intensi rovesci, frequenti fulminazioni e locali...

Vino : Rallo (Doc Sicilia) - 'puntiamo a 100 mln di bottiglie nel 2019' : Siracusa, 15 mag. (Labitalia) - "Continua la crescita nel mercato della Doc Sicilia anche nel 2019,[...]

Maltempo in arrivo sulla Sicilia : piogge e temporali anche intensi dalla notte : Un nucleo di aria fredda e instabile sta determinando anche oggi condizioni di instabilità diffusa sull'Italia. La Sicilia è attualmente interessata da molte nubi ma precipitazioni scarse. Qualche...

Sicilia : 15mila partecipanti all’Inverdurata 2019 di Pachino : Siracusa, 14 mag. (Labitalia) - Un successo oltre ogni aspettativa, rilanciato da un imprevisto cli[...]

Il GAC-FLAG Isole di Sicilia allo Slow Fish di Genova : E' stato presente anche il «GAC-FLAG Isole di Sicilia» allo Slow Fish di Genova. L’evento internazionale dedicato al pesce ed alle risorse del mare

Arte : 'I'm the Island' di Domenico Pellegrino - unico Siciliano alla Biennale di Venezia (2) : (AdnKronos) - E sempre alla Biennale giunge anche un’altra opera di Domenico Pellegrino: sarà allestita nei saloni di Palazzo Zenobio la sua “Cosmogonia Mediterranea”, l’isola di luminarie che è rimasta sul fondo del mare dinanzi a Lampedusa, ma che prima ha viaggiato per il Mediterraneo, toccando m

Arte : Presidente Ars - 'straordinario Pellegrino - unico Siciliano alla Biennale d'arte' : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - "Complimenti a Domenico Pellegrino unico siciliano presente alla Biennale d’Arte Contemporanea di Venezia che ha creato una barca che sa di viaggio, percorso, ricerca di conoscenza, voglia di vita". Così, il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. "L’ho trovata una te

Maltempo : oggi allerta gialla in Sicilia : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - La Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso con livello di allerta meteo giallo, fino alla mezzanotte di oggi.

Allerta Meteo Sicilia : criticità gialla e piogge fino a domani : La Sicilia torna nella morsa del Maltempo. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso con livello di Allerta Meteo giallo fino alla mezzanotte di domani. Forti piogge interesseranno tutta l’Isola. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: criticità gialla e piogge fino a domani sembra essere il primo su Meteo Web.

Risultati elezioni comunali Sicilia 2019 : chi ha vinto i ballottaggi? : Risultati elezioni comunali Sicilia 2019: chi ha vinto i ballottaggi? Il secondo turno delle elezioni in comunali sono una conferma che ogni elezione fa storia a sé. E a dimostrarlo ci sono tante le inaspettate sconfitte della Lega che a livello nazionale sembra avere il vento in poppa quanto l’affermazione di alcuni esperimenti che ricordano vagamente il Patto del Nazareno ormai definitivamente accantonato a Roma. Risultati elezioni ...

Ballottaggi Sicilia - Caltanissetta e Castelvetrano al M5S : Ballottaggi Sicilia 12 maggio 2019, i risultati. Dopo tante delusioni a livello locale il Movimento 5 Stelle si prende due belle soddisfazioni in Sicilia, conquistando al Ballottaggio le città di Caltanissetta e Castelvetrano. Fa molto rumore il risultato negativo della Lega, con Matteo Salvini che resta quasi a mani vuote. I candidati del Carroccio perdono a Gela, che va al centrosinistra, e a Mazara del Vallo, dove trionfa un sindaco di ...

Ballottaggi in Sicilia : trionfa M5S - Lega sconfitta. Eletti 33 consiglieri contro 5 : La Sicilia ridimensiona la Lega. La rivoluzione che Matteo Salvini ha innescato nel Carroccio, allargandone i confini dalla Padania al resto d'Italia, rallenta con i risultati dei Ballottaggi di ieri. Mentre il M5S si prende la rivincita. Segnali di crescita, infine, anche per il Pd. Il pieno di consiglieri nei cinque comuni al voto nei Ballottaggi in Sicilia lo fa il M5s, grazie alla vittoria dei candidati a sindaco nei comuni di Caltanissetta ...

Ballottaggi in Sicilia - M5S vince a Caltanissetta e Castelvetrano. A Gela asse Pd-Fi : Vittoria dei pentastellati a Caltanissetta e Castelvetrano. A Gela l’asse Pd-Fi si impone sulla Lega, che perde anche a Mazara