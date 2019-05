Red Dead Online è giocabile gratuitamente su PS4 per un periodo di tempo limitato

La prima volta di Selena Gomez sul Red carpet a Cannes - in bianco per il film The Dead Don’t Die col resto del cast : Per quest'anno è solo la sua seconda apparizione ad un evento pubblico, probabilmente ce ne saranno altre in vista della pubblicazione del nuovo album di inediti ma per ora l'attenzione è tutta per la sua carriera cinematografica: Selena Gomez sul red carpet a Cannes 2019 è impegnata nella promozione del film The Dead Don't Die, che sarà nelle sale dal 14 giugno. La Gomez è volata nella cittadella francese del cinema in occasione della ...

Red Dead Online : aggiornamenti al mondo di gioco - nuove missioni - poker e la strada davanti a noi : Tramite un recente comunicato, Rockstar ha annunciato le novità dedicate a Red Dead Online, modalità Online dell'acclamato Red Dead Redemption 2. Ecco quanto riportato dal comunicato:Continua la saga sulla vendetta di Jessica LeClerk, con nuove missioni sia per i giocatori con onore alto sia per quelli senza onore in La terra delle opportunità. Dopo l'epica resa dei conti a Fort Mercer che ha concluso la scorsa serie di missioni, i giocatori ...

Red Dead Online si aggiorna con nuove missioni - poker ed altro ancora : L’aggiornamento odierno di Red Dead Online porta tantissime novità nel gioco: nuove missioni della trama in cooperativa, attività per il Free Roam, aggiunta del poker oltre a tanti miglioramenti e correzioni che vanno a rafforzare l’esperienza di base di Red Dead Online. Questo è solo l’inizio. Il futuro di Red Dead Online non prevede solo miglioramenti continui agli elementi che stanno alla base del ...

Finalmente Red Dead Online non è più una Beta : tutte le novità dell’aggiornamento di oggi 14 maggio : Mentre il CEO di Take-Two guarda al futuro, Red Dead Online delinea un presente assai ricco. Anzi, proprio ricchissimo. La modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2 - l'ultima avventura western di Rockstar Games apprezzatissima dalla critica e campione di incassi - festeggia infatti un traguardo importante nella giornata di oggi, 14 maggio 2019. La componente Online esce quindi dalla sua fase Beta, in cui si trovava fin dal lancio avvenuto a ...

Rallentano le vendite di Red Dead Redemption 2 : Red Dead Redemption 2 è un enorme successo, anche se le vendite sembrano rallentare, segnala Gamespot. Take-Two Interactive, proprietaria dello sviluppatore Rockstar Games, ha annunciato oggi che il western open-world ha ora distribuito 24 milioni di copie.Un passo in avanti rispetto alla cifra di 23 milioni annunciata da Take-Two a novembre. La crescita per il titolo però sembra rallentare. Red Dead Redemption 2 ha distribuito 17 milioni di ...

GTA 5 ha venduto oltre 110 milioni di copie - Red Dead Redemption 2 supera quota 24 milioni di copie piazzate : Take-Two Interactive ha rivelato che Grand Theft Auto V ha venduto oltre 110 milioni di copie fino a oggi, ovvero 10 milioni di copie da novembre 2018. In altre parole, in sei mesi, il gioco, che è uscito da sei anni, ha distribuito altri 10 milioni di copie su console PS4, Xbox One, PC, riporta Comicbook. Il titolo è il secondo gioco più venduto di tutti i tempi, dietro solo a Minecraft, che è ancora comodamente davanti con circa 155 milioni di ...

Red Dead Redemption 2 : la versione PC appare nel curriculum di un ex sviluppatore Rockstar : Red Dead Redemption 2 è stato uno dei giochi più apprezzati da pubblico e critica lo scorso anno, raggiungendo la cima delle vette delle classifiche di vendita in praticamente tutto il mondo. Nonostante tutto, però, l'ultima celebre produzione di casa Rockstar non è ancora sbarcata su PC. Ma un nuovo indizio riaccende le speranze per un porting.Come segnala PCGamer, la pagina LinkdIn di Nan Ma, programmatore che ha lavorato presso Rockstar ...

Un gruppo di giocatori di Red Dead Redemption 2 ha ricreato la banda di Van der Linde nella modalità online : Giocando nella modalità online dell'acclamato Red Dead Redemption 2 potrebbe capitare di imbattervi in quella che sembra la famigerata banda di Van der Linde (che i fan del titolo Rockstar conoscono molto bene). No, non si tratta di un errore bensì di un gruppo di giocatori reali che ha pensato di ricreare il gruppo.I colleghi di Eurogamer.net si sono messi in contatto con JP_Doctor (Jamie), per avere qualche informazione circa le attività della ...

Alla realizzazione di Forza Motorsport 8 parteciperanno sviluppatori già al lavoro su GTA 5 - Red Dead Redemption 2 - Assassin's Creed e Battlefront : Come segnala Fullthrottlemedia.co.uk, il team di Turn 10 si sta espandendo per la realizzazione del prossimo Forza Motorsport 8.Lo studio lavorerà al nuovo episodio della serie insieme a sviluppatori già al lavoro su titoli del calibro di GTA 5, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed e Battlefront.Le paole dell'art director Scott Lee confermano le grandi ambizioni per Forza Motorsport 8: "il mio art team include veterani e lead artist che hanno ...

I giocatori di Red Dead Online Beta che raggiungeranno il rango 10 questa settimana riceveranno un bonus da 100 RDO$ : Se siete tra coloro che sono impegnati nella componente Online di Red Dead Redemption 2, Red Dead Online, abbiamo delle interessanti notizie poi voi.Rockstar ha annunciato attraverso un comunicato stampa ufficiale alcune novità.questa settimana è ancora disponibile un carico speciale di articoli a tempo limitato nel catalogo Wheeler, Rawson & Co.:Leggi altro...

Uscita di GTA 6 insegue Red Dead Redemption 2 : sarà l’open world più grande di sempre? : L'Uscita di GTA 6 è uno degli argomenti più caldi per tutti gli appassionati della saga di Grand Theft Auto. Così come per la community di videogiocatori più in generale, che da sempre apprezza le opere - "criminali" e non - dei talentuosi sviluppatori di Rockstar Games. Il titolo non vedrà di certo la luce a breve, ma il debutto di Red Dead Redemption 2 ha permesso alla compagnia di concentrare tempo e risorse proprio sul sesto capitolo ...

Trucchi Red Dead Redemption 2 : Rockstar Games ci ha regalato l’ennesimo capolavoro, Red Dead Redemption 2. Gli appassionati ricorderanno bene il primo capitolo della saga. Il nuovo capitolo è un open world. Ci ritroveremo ad esplorare una delle mappe più grandi mai viste fino ad ora che ci costringerà a passare molto più di 60 ore nel vecchio West, per questo consigliamo di esplorarla il più possibile a piedi o a cavallo, perché è davvero un capolavoro. Non tutti gli ...

Continua a stupire Red Dead Online : tutti i nuovi contenuti in uscita oggi 17 aprile : Rockstar Games sta facendo con Red Dead Online quello che è già riuscita a fare, negli anni, per il "cugino" Grand Theft Auto Online. Come per il multiplayer di GTA 5, anche per l'esperienza Online legata all'acclamatissimo Red Dead Redemption 2 - già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One - la R stellata si sta impegnando a mettere sul piatto nuovi contenuti a getto continuo. L'obiettivo è quello di arricchire ed ampliare un'esperienza di ...

Red Dead Online : disponibile un nuovo Pacco di scorte - bonus in modalità Resa dei conti - Gare e molto altro : Grazie al comunicato stampa ufficiale condiviso da Rockstar, apprendiamo le novità introdotte nella componente Online dell'apprezzato Red Dead Redemption 2, Red Dead Online.Questa settimana, accaparratevi un Pacco di scorte in Red Dead Online. Include una selezione di tonici potenti. Potete trovarlo presso la cassetta di sicurezza dell'accampamento o in qualsiasi ufficio postale. Aggiornamenti del Catalogo Leggi altro...