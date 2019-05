Michael Terlizzi in lacrime al Gf | Francesca De André | “Svegliati!”

Grande Fratello 16 - Francesca De André contro Michael Terlizzi : "Basta fare la vittima - sei un disco rotto" : Scoppia il conflitto nella casa del Grande Fratello 16: protagonisti della contesa Michael Terlizzi e Francesca De André , che si sono scontrati per alcune parole pronunciate dalla donna nell'ultima puntata in diretta del reality show di Canale 5. Il figlio del pugile Franco è rimasto colpito da un disco rso che la coinquilina ha fatto proprio sul suo conto: L’altra volta, quando parlavamo, tu mi hai detto che tutti pensano che io sto ...

Grande Fratello : Michael Terlizzi difeso da Federica Panicucci : Federica Panicucci difende Michael Terlizzi del GF e lancia una frecciata a Imparato Stamattina è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5 di Federica Panicucci . E la seconda parte del programma è stata dedicata interamente al Grande Fratello 2019. Tanti gli ospiti invitati per parlare del reality show, tra i quali anche l’ex concorrente Cristian Imparato. Proprio quest’ultimo è tornato a parlare di Michael Terlizzi e della sua ...

Ma una forchettata di ca..i vostri? Gianni Sperti difende Michael Terlizzi : Gianni Sperti punta il dito contro coloro che continuano a sostenere che Michael Terlizzi sia gay e invita a non tornare indietro ai tempi della caccia alle streghe. L’opinionista di Uomini e Donne non è riuscito a rimanere in silenzio davanti alle accuse di alcuni personaggi - più o meno noti - che continuano a sostenere che Michael sia gay : “Stiamo tornando al periodo della caccia alle streghe – ha sbottato Gianni Sperti sui ...

IVA ZANICCHI/ Provoca Michael Terlizzi : 'Giuri sul tuo pisel*o di non essere gay?' : Iva ZANICCHI opinionista al Grande Fratello 16 ha appena fatto una battuta ai danni di Michael Terlizzi : 'Giura sul tuo pise*lo di non essere gay!'.

Grande Fratello - Michael Terlizzi e Onestini : "Perché dormiamo insieme". Soffiata hot : "La scorsa estate..." : Tensione crescente al Grande Fratello . Dopo il duro scontro tra Gianmarco Onestini e Kikò Nalli, è stato Michael Terlizzi a spiegare a Valentina Vignali le regioni del crollo emotivo di Gianmarco. "Io ero amico suo già da prima del GF. Io e lui dormiamo insieme perché lo conosco da tempo, non è come

Michael Terlizzi - la rivelazione : “C’ha provato con Gianmarco Onestini” : Grande Fratello 16, la rivelazione del figlio di Serena Grandi: “ Michael c’ha provato con Gianmarco Onestini” Oggi a Domenica Live, durante alla pagina dedicata al Grande Fratello 16, l’argomento della discussione si è spostato di nuovo su Michael Terlizzi . A riscaldare gli animi degli ospiti presenti in studio, in particolare di Franco Terlizzi (papà di […] L'articolo Michael Terlizzi , la rivelazione : ...

Michael Terlizzi del Grande Fratello : l’ultima rivelazione del padre : GF 16, Michael Terlizzi: il padre Franco torna a parlare della malattia del figlio Michael Terlizzi, in questo primo mese passato nella casa del Grande Fratello, con la sua educazione e la sua gentilezza, è riuscito ad ottenere i favori del pubblico. In queste settimane è anche venuto alla luce un problema di salute del ragazzo chiamato in medicina ‘Sinostosi radio-ulnare’. Una malattia che in passato gli ha causato più di qualche ...