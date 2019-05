Maltempo | nubifragio a Brindisi | auto sommersa dall’acqua | salvati 2 anziani

meteoweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) A San Pietro Vernotico, in provincia di, dopo unimprovviso, l’di una coppia diè rimasta bloccata in un sottopasso sommerso dall’acqua. L’allarme è stato lanciato da un cittadino che ha notato la vettura nella zona del sottopassaggio ferroviario di via Lecce: i carabinieri sono giunti sul posto, trovando i due, una donna 74enne e il marito 80enne, impossibilitati a camminare, perché sommersi oltre la cintola dall’acqua ghiacciata che si era raccolta in brevissimo tempo nell’area del sottopasso. I due sono stati prelevati dai militari, caricati di peso sull’di servizio e accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di San Pietro Vernotico, dove sono in stato di osservazione, con la diagnosi di principio di ipotermia. L'articolodall’acqua,...

rosatoeu : Maltempo: nubifragio su Salice Salentino. #meteo - pontecrep : C'eravamo lasciati una settimana fa sotto un nubifragio in cui i nostri ALLIEVI avevano terminato il campionato. Ci… - BlitzQuotidiano : Maltempo Milano, nubifragio e violenta grandinata. Ghiacciata la pista di Malpensa VIDEO -