Via libera alle class action contro Apple per i prezzi gonfiati sull’App store

Ponte - Via libera all’uso dell’esplosivo : La tecnica di demolizione del moncone orientale è stata definita, manca solo l’ufficialità. Ancora da stabilire il raggio di sicurezza per determinare le evacuazioni

Risparmio - Via libera alle nuove regole sui Piani individuali. “Aumenta il rischio di perdite per i sottoscrittori” : Arriva il decreto sui nuovi Piani individuali di Risparmio (Pir). Ma, dopo mesi di gestazione, l’operazione rischia di essere un flop. Non a caso il governo si sarebbe riservato la possibilità di intervenire nuovamente sul tema nel giro di sei mesi. Nel dettaglio, la disciplina attuativa appena pubblicata in Gazzetta ufficiale prevede che il 7% della raccolta dei Pir siano investiti in fondi di venture capital e in società quotate ...

Papa Francesco dà il Via libera ai pellegrinaggi a Medjugorje : Papa Francesco ha dato il via libera ufficiale ai pellegrinaggi a Medjugorje. D’ora in poi potranno essere organizzati dalle diocesi e dalle parrocchie in forma ufficiale, e non avverranno più soltanto in forma privata. Questo non vuol dire, ha specificato Alessandro Gisotti, direttore “ad interim” della Sala Stampa vaticana, che la Chiesa autentichi l’evento miracoloso che pure attira tanti fedeli.Le disposizioni ...

Giulia Bongiorno : «Ho tolto il blocco del turn over. Via libera a 250mila assunzioni nella Pubblica amministrazione» : Ministro Giulia Bongiorno, ci sono 250 mila dipendenti della Pubblica Amministrazione in uscita, tra legge Fornero e Quota 100, entro la fine del 2019: quindi arrivano 250 mila...

Medjugorje - il Papa dà il Via libera ai pellegrinaggi. “Ma la Chiesa deve ancora esprimersi sulle apparizioni” : “Papa Francesco ha disposto che sia possibile organizzare i pellegrinaggi a Medjugorje”. La notizia è stata data dal direttore ad interim della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti, in contemporanea con l’arcivescovo polacco Henryk Hoser, nominato da Bergoglio visitatore apostolico a carattere speciale per la parrocchia di Medjugorje, e dalla nunziatura apostolica a Sarajevo. Il portavoce del Papa ha precisato che tutto deve essere ...

MotoGp – Bradl meglio di Lorenzo al Gp di Spagna - l’ammissione del tedesco : “ho pensato alla squadra - ma mi hanno dato il Via libera” : Stefan Bradl davanti a Lorenzo al termine del Gp di Spagna: le parole del tedesco wild card a Jerez Stefan Bradl ha partecipato la scorsa settimana al Gp di Spagna, come wild card, in sella alla Honda. Il pilota tedesco ha conquistato un buon decimo posto, riuscendo a piazzarsi davanti al più esperto, ma ancora non a suo agio con la sua nuova moto, Jorge Lorenzo. Bradl ha così raccontato a Speedweek le sue sensazioni dopo la gara: ...

Campidoglio : annullata ‘Via Libera’ causa maltempo previsto per domenica : Roma – domenica 12 maggio la manifestazione ‘Via Libera’ non avra’ piu’ luogo. L’evento e’ stato annullato per le previste avverse condizioni meteo. Cosi’ in un comunicato il Campidoglio. L'articolo Campidoglio: annullata ‘Via Libera’ causa maltempo previsto per domenica proviene da RomaDailyNews.

Taglio dei Parlamentari confermato : riceve il Via libera dalla Camera : La riforma costituzionale che si propone l'obiettivo di tagliare il numero dei Parlamentari di circa un terzo, dopo il Senato, ha ricevuto il via libera anche dalla Camera. Ad opporsi è stato soltanto il centrosinistra. A questo punto, se tutto andrà come previsto, la manovra sarà varata in via definitiva entro Natale. Il Governo, molto coeso su questo punto (a differenza di altre questioni dove invece la situazione è complessa) esulta per il ...

Taglio dei parlamentari - Via libera della Camera : ... con l'Italia che è l'unica Repubblica parlamentare ad averlo: era meglio un unica Camera politica di 500 deputati e un Senato delle Regioni, come la riforma Boschi.

Ministro Grillo : “Via libera a Piano Marshall per l’edilizia sanitaria” : “Con il via libera della Conferenza delle Regioni all’intesa per il rifinanziamento dei 4 miliardi del Fondo per l’edilizia sanitaria e il rinnovamento tecnologico previsti dalla legge di bilancio 2019, a cui si aggiungono gli 890 milioni di fondi strutturali, si apre una nuova stagione di concretezza e di efficacia per sostenere il Servizio sanitario nazionale. Da oggi parte il Piano Marshall per l’edilizia sanitaria che ho ...

Sicilia : Via libera al nuovo contratto per regionali (2) : (AdnKronos) - "Usciamo dalla sede di via Trinacria con un impegno preciso del presidente Gallo che, su nostra precisa richiesta, ha assicurato che già nei prossimi giorni, e con la massima urgenza, convocherà e farà insediare formalmente la Commissione paritetica a cui toccherà il compito di occupar