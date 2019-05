huffingtonpost

(Di martedì 14 maggio 2019) Al Newlonon piace proprio e dedica un articolo all’aperitivo italiano per eccellenza. La definizione che la testata americana fornisce è una premessa che rende subito l’idea: “Non è un”. E la descrizione è ancora più critica: Servito in bicchieri di vino di marca, l’aperitivo zuccherino è abbinato a prosecco di bassa qualità, acqua di soda e una fetta d’arancia fuori misura, dando vita a qualcosa che si beve come un Capri Sun (un succo di frutta, ndr) dopo una pratica di calcio in una giornata calda. Non in senso positivo. Il NYT sottolinea anche come la qualità dello spumante utilizzato nel cocktail sia un problema e Katie Parla, un’autrice americana che vive a Roma, sostiene che la maggior parte deglisiano di “pessima ...

Guillaumemp : Clamoroso, il New York Times annuncia che il Manchester #City potrebbe essere escluso per una stagione di Champions… - aylaf93 : RT @Eurosport_IT: Indiscrezione del New York Times: Manchester City out dalla prossima Champions League per violazioni del fair-play finazi… - LucaStanisci : Il New York Times attacca lo Spritz: "Non è un buon drink" | L'HuffPost -