Salvini abbassi i toni L' appello dei sindacati di Polizia

(Di lunedì 13 maggio 2019) Abbassare i, ridimensionare l’esuberanza dialettica per evitare di complicare la vita a chi ogni giorno lavora per garantire l’ordine pubblico. Un discorso che vale per tutti, a cominciare dal ministro degli Interni Matteo. È l’auspicio deidiSilp Cgil e Siulp, sentiti da HuffPost dopo le polemiche per la rimozione oggi a Brembate, in provincia di Bergamo, di uno striscione anti-.L’intervento di oggi dei Vigili del Fuoco, saliti su una gru per far sparire lo striscione che contestava il ministro, segue altri episodi analoghi che hanno suscitato le proteste di chi vede un legame troppo stretto tra Lega e forze di.Lo striscione, secondo quanto si apprende da fonti vicine alla Questura di Bergamo, è stato rimosso per “ragioni di ordine pubblico”. Quel “non sei benvenuto” vergato con ...

