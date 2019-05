Roma | Lucano alla Sapienza | “Salvini contestato anche in Calabria | ma è lui che ha creato

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il sindaco di Riace Mimmoè stato accolto nel primo pomeriggioda alcune migliaia di studenti che hanno occupato Piazzale Aldo Moro dove il movimento di estrema destra Forza Nuova aveva annunciato un presidio per impedire proprio adi parlare nella facoltà di Lettere. “Sono emozionato – ha dettoche era atteso ad una conferenza sulla convivenza– non mi aspettavo di trovarmi a parlare di fronte a tanta gente per aver fatto delle cose normali. Non ho fatto nulla di speciale solo sono rimasto uno che ha portato avanti un sogno di umanità di democrazia“. Il ministro del’ Interno? “Lui è uno che haquesto clima di divisione – ha detto– io ho un sogno ha concluso che noi siamo l’onda rossa che contrasta l’onda nera che ci sta oscurandoi nostri ...

