Rocio Munoz Morales | le nozze con Raoul Bova e Un passo dal cielo 5

Via i lunghi capelli neri! Rocio Munoz Morales cambia look : L'attrice, compagna di Raoul Bova, taglia i capelli a caschetto. Rocio Munoz Morales ha sfoggiato la sua nuova acconciatura su Instagram, dove ha fatto il pienone di complimenti da parte dei fan. la bellissima 30enne si è immortalata sui social mentre sorride e scuote la capigliatura sbarazzina. Un periodo felice e sereno per lei ed il compagno, che lo scorso novembre hanno avuto Alma, secondogenito dopo Luna, nata nel dicembre ...

L'amore governa, sostiene Rocío Muñoz Morales: 30 anni, nata a Madrid. Attrice, modella, conduttrice, dal 2012 è compagna di Raoul Bova, 17 anni in più. Oggi insieme hanno due bambine: Luna, 3 anni, e Alma, nata lo scorso novembre. I primi tempi, quando lui era ...

Rocio Muñoz Morales : "Sanremo? Vorrei riviverlo" : "Sanremo Vorrei riviverlo: l'ho fatto da incosciente, senza rendermi davvero conto cosa fosse, e meno male altrimenti non l'avrei fatto". Rocío Muñoz Morales non nasconde la voglia, o quantomeno il sogno, di tornare a Sanremo per condurre di nuovo il Festival, con una consapevolezza diversa da quella che la vide protagonista al Teatro Ariston nel 2015. Rocio fu, con Emma ed Arisa, co-conduttrice di Sanremo 2015, al fianco di Carlo ...

Rocío Muñoz Morales a Domenica In: il gesto indimenticabile di Raoul Bova e l'abbraccio con Mara Venier Rocío Muñoz Morales ospite a Domenica In si lascia intervistare da Mara Venier. Un momento molto emozionante per l'attrice spagnola, che da anni è legata con Raoul Bova. Dal loro amore sono nate Luna e Alma, con cui […]

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sposi? "Perché no. Forse lo faremo all'improvviso" : Ospite di Mara Venier a Domenica In, Rocío Muñoz Morales racconta la sua vita di mamma di Luna, 3 anni, e Alma, nata lo scorso 1° novembre, ma anche della sua carriera tv e delle possibili nozze con Raoul Bova. "Se io e Raoul e ci sposiamo? Perché no. Sì, mi piacerebbe, ma noi siamo moderni" risponde Rocìo, che per testimoniare l'anticonformismo della coppia formata con l'attore, da cui ha avuto due figlie, racconta un aneddoto legato al ...

Rocio Munoz Morales piange a Domenica In : il retroscena su Raoul Bova : Domenica In: Rocio Munoz Morales fa una dichiarazione sul rapporto con Bova La puntata di Domenica In del 31 marzo si è aperta con l’intervista a Rocio Munoz Morales. L’attrice e modella spagnola, compagna e futura moglie di Raoul Bova con la quale ha avuto due figlie, si è raccontata a Mara Venier. Rocio Munoz Morales ha confessato che non è stata lei a volere l’amore con Raoul, ma il suo cuore: “Sono capitare cose ...

Rocio Munoz Morales a Domenica In da Mara Venier : 'Quando ho scoperto di essere incinta mi sono ca***a sotto' : 'Quando ho scoperto di essere incinta mi sono 'cagata sotto'' . A è l'ospite della puntata di oggi , Domenica 31 marzo. L'attrice e modella spagnola, compagna di con la quale ha messo al mondo due ...

Domenica In – Ventinovesima puntata del 31 marzo 2019 – Eleonora Daniele - Rocío Muñoz Morales - Peppino Di Capri - Pamela Prati tra gli ospiti. Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […]

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales presto marito e moglie : ... 4 mesi, la bella attrice non ha dubbi: "Raoul mi piace per il suo mondo interiore, per la sua profondità, per il suo modo di essere uomo e di amarmi facendomi sentire la principessa del mondo. Mi ...