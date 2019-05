Panchina Spal | il tecnico Semplici verso l’addio

Inter - Juve e Roma : da Allegri a Conte e Spalletti : che triangolo in Panchina : SI PARTE DA Allegri - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport tutto partirà da Massimiliano Allegri , apparso nervosissimo ieri nel post-Inter- Juve fino alla lite in tv con Daniele Adani. ...

Calciomercato Inter : Conte al posto di Spalletti nella Panchina dei nerazzurri : La suggestione è talmente forte che in molti hanno già cominciato a immaginare il modulo con cui potrebbe giocare l'Inter di Antonio Conte, un 3-5-2 dove sarà fondamentale il rilancio di Radja ...

Pistocchi : 'Panchina tra Spalletti e Conte - all'Inter in atto una guerra di potere' : Il calcio giocato in questa settimana è l'argomento principale dei giornali sportivi ma non passa di certo in secondo piano il calciomercato: le principali società di Serie A si stanno sicuramente attivando da questo punto di vista, con l'obiettivo di migliorare le rose per la prossima stagione. Si sa che però il mercato passa anche dal raggiungimento di alcuni obiettivi stagionali: è il caso delle società che lottano per un posto in Champions ...

Il rapporto Inter-Spalletti pare ormai concluso : cinque nomi per la Panchina tra cui Conte : Il rapporto tra il club neroazzurro e Luciano Spalletti pare essere arrivato ad un punto critico. Spalletti dopo la sconfitta con la Lazio è arrivato al capolinea e anche se ancora fisicamente si trova sulla panchina dell’Inter, iniziano a spuntare fuori dei nomi per il suo possibile sostituto. Si possono contare sulle dita di una mano i possibili nomi, stiamo parlando di Emery, Antonio Conte, Pochettino, Allegri e il ritorno del possibile ex, ...

Inter - il derby potrebbe non bastare a Spalletti : Conte in pole per la Panchina (RUMORS) : Il derby di Milano vinto contro il Milan domenica sera ha riportato il sereno in casa Inter, mettendo al sicuro la panchina di Luciano Spalletti almeno fino al termine della stagione. Un ko contro i rossoneri, infatti, sarebbe potuto costare caro al tecnico di Certaldo già nell'immediato, soprattutto alla luce dell'eliminazione agli ottavi di finale di Europa League. A fine anno, però, l'addio sembra certo, visto che non sono stati raggiunti ...

Spal-Roma 0-0 La Diretta Zaniolo in Panchina - gioca Kluivert : Si affrontano al Paolo Mazza di Ferrara, nella partita del sabato alle ore 18, SPAL e Roma; è un momento estremamente delicato per i padroni di casa, che dopo la sconfitta della scorsa...