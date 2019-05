Mila Suarez al Grande Fratello 16 | “Non ce la faccio più a…”

Grande Fratello - Mila Suarez : "Con Francesca non ce la faccio più" e Cristiano Malgioglio la difende : Ancora guerra tra Mila Suarez e Francesca De Andrè. Le due coinquiline della casa del Grande Fratello sembrano non darsi tregua a vicenda, ma ad oggi quella più aggressiva tra le due sembrerebbe essere sempre lei, Francesca che, a detta soprattutto dei tanti spettatori che seguono le dirette da casa, starebbe iniziando a farsi considerare dai fan del reality una ragazza capace di veri e propri atti di bullismo.A risentirne sempre di più Mila ...

Grande fratello - Francesca De Andrè brutalizza Mila Suarez : "Cretina - 'a scimmia!" : Scontro durissimo durante la notte al Grande fratello, dove Francesca De Andrè ha insultato e aggredito la modella Mila Suarez, dopo giorni di tensioni e gelosie. Tra le due non c'è mai stata particolare simpatia, vuoi perché la De Andrè è molto amica di Alex Belli, ex della Suarez, vuoi perché la m

Poco fa al Grande Fratello c'è stata una violenta lite tra Francesca De Andrè e Mila Suarez. "Brutta cretina che ti infili nel letto degli uomini dal secondo giorno. – ha detto Francesca De Andrè...

GF 16 : Mila Suarez vittima di bullismo? L’appello del pubblico : Mila Suarez: il pubblico chiede provvedimenti al Grande Fratello Che Mila Suarez non sia tra le concorrenti più amate dagli altri inquilini del GF 16 ormai non è un mistero, tanto che la ragazza è continuamente vittima di pesanti accuse da parte dei suoi colleghi. Il pubblico del web, a cui nulla sfugge, è stufo di assistere alle continue offese a discapito della bella marocchina e ha deciso di lanciare un vero e proprio appello alla ...

Francesca De Andrè, Guendalina Canessa e Valentina Vignali al Grande Fratello hanno sparlato di Mila Suarez (e questa non è una novità), ma al contrario delle altre volte ieri sera si sono lasciate andare a...

GF - Guendalina Canessa su Mila Suarez : 'Mi vergogno per lei - fa le facce da mign....' : Mila Suarez sembra non andare a genio alla maggior parte delle inquiline della Casa del Grande Fratello: l'altra sera, infatti, le ragazze si sono riunite in giardino per prendere in giro il comportamento della compagna d'avventura. Guendalina Canessa, in particolare, ha usato parole molto forti per esprimere il suo pensiero sulla "collega": Valentina Vignali e Francesca De Andrè, invece, hanno passato in rassegna gli oggetti di valore che la ex ...

Si muove da migno***! Guendalina Canessa insulta Mila Suarez : Le offese e gli insulti nella casa del Gf non si sprecano. Prima nel mirino c'era finito Cristian Imparato, poi Michael Terlizzi e ora Mila Suarez. Si parla di Mila Suarez, il suo atteggiamento indispettisce e non poco i suoi inquilini. Così il Gf mettere alla prova tutti e i concorrenti devono dirle in faccia cosa pensano di lei. Ma c'è anche chi, dopo le pesanti parole vomitate in faccia, parla alle spalle.-- Valentina Vignali, Guendalina ...

Gf - tutti contro Mila. La Suarez rimane delusa da Michael Terlizzi : Può dirsi una dei concorrenti più discussi del Grande Fratello 16 e non solo per la fine della sua love-story con il bello e tenebroso Alex Belli. Adesso è tornata al centro del gossip, perchè sembra ...

Ancora una volta i concorrenti del Grande Fratello 2019 hanno avuto qualcosa da ridire su Mila Suarez, la veterana del televoto. Ormai ogni settimana viene mandata in nomination e, fino a questo momento, ha...

GF 16 - Mila Suarez sbotta dopo l'ennesima nomination : 'Sto a tutte sul c...' : Da quando è iniziata la sedicesima edizione del Grande Fratello, il percorso di Mila Suarez è sicuramente quello più travagliato per via del rapporto in contrasto con i suoi coinquilini. La gieffina durante l'ultima puntata del reality-show è stata messa di nuovo in nomination dai suoi compagni. Questa volta però la modella italo-marocchina è letteralmente sbottata. Il periodo di reclusione forzata nella casa più spiata d'Italia per la Suarez è ...

GF16 - Mila Suarez stuzzica Michael Terlizzi chiedendo di Cristian Imparato : Uno dei temi di questo Grande Fratello è concentrato sulla sessualità di Michael Terlizzi. Mila Suarez lo stuzzica L’argomento Michael Terlizzi gay continua a tenere banco all’interno della Casa del Grande Fratello 2019. A sollevare i primi dubbi è stato Cristian Imparato durante i primi giorni e seppure sono passate settimane, pare ci sia ancora qualcuno convinto che a Michael … Continue reading GF16, Mila Suarez stuzzica Michael Terlizzi ...

GF16 - Mila Suarez e Gennaro Lillio chiariscono e si riavvicinano : Grande Fratello dopo un breve periodo di freddo tra Mila Suarez e Gennaro Lillio, torna il calore. I due chiariscono e si riavvicinano La notte ha portato un riavvicinamento importante nella casa del Grande Fratello, quello tra Mila Suarez e Gennaro Lillio. I due concorrenti del GF 16 si sono confrontati a lungo in giardino nelle prime ore del … Continue reading GF16, Mila Suarez e Gennaro Lillio chiariscono e si riavvicinano at ...

Grande Fratello 16 : Gennaro Lillio e Mila Suarez si riavvicinano : Mila Suarez e Gennaro Lillio si chiariscono al Grande Fratello La notte ha portato un riavvicinamento importante nella casa del Grande Fratello, quello tra Mila Suarez e Gennaro Lillio. I due concorrenti del GF 16 si sono confrontati a lungo in giardino nelle prime ore del mattino con lo scopo di riappacificarsi. La storia d’amore mai decollata e l’avvicinamento del partenopeo a Francesca De Andrè in queste settimane, hanno di ...

Grande Fratello, Mila Suarez torna a pensare al suo ex Alex Belli, la sua confessione Poco fa Mila Suarez ha fatto una clamorosa confessione a Serena Rutelli del Grande Fratello di Barbara d'Urso che ha già creato un bel subbuglio mediatico. Cosa ha detto? La giovane modella ha rivelato alla figlia di Barbara PalomBelli di aver ripensato al suo …