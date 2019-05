Maltempo | a Valdastico tre giovani bloccati in auto in un torrente | il salvataggio dei

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Sono oltre 170 gli interventi compiuti in Veneto dai vigili del fuoco per ilche dalla serata di ieri sta interessando la regione. Trea bordo di un’nell’attraversare una stradina precedentemente asciutta nei pressi della provinciale 78 asono rimastinel centro di un. I pompieri hanno raggiunto i ragazzi e li hanno tratti in salvo. Cronaca Di F. Q.., allarme fiumi in Emilia Romagna. Esonda il Savio, interrotta la ferrovia tra Cesena e Forlì. Danni alle coltivazioni in Puglia L'articolo, atreinin un: ildei vigili del fuoco proviene da Il Fatto Quotidiano.

