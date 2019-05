L’Europa taglia i costi delle chiamate internazionali | tetto fisso a 19 centesimi

wired

(Di lunedì 13 maggio 2019) (Foto: pixabay.com) Buone notizie per tutti i cittadini europei che hanno parenti o amici che risiedono in un altro stato membro. Dal mercoledì 15 maggio letra Paesi dell’Unione europea costeranno molto meno rispetto a quanto siamo abituati oggi. Sono gli effetti dell’entrata in vigoremisure varate all’interno del pacchetto telecomunicazioni votato dal Parlamento europeo lo scorso novembre. La norma prevede l’introduzione di unmassimo di 19di euro al minuto per leeffettuate all’interno degli stati Ue, mentre al momento la tariffazione prevista dagli operatori attivi in Italia, per esempio, oscilla tra i 40 cent fino ai 99al minuto per chiamare in Europa. Per gli sms si scende a 6. La nuova tariffa si applica nello specifico aiper leda telefonogestito da un operatore nazionale a ...

limesonline : 'Il rattrappimento baltico ci taglia fuori dal cuore del progetto europeo [...] Viceversa, l’ipotesi euromediterran… - ckyenge : Trieste #maratona il rwandese hitimana taglia il traguardo contro #razzismo e #discriminazione . Siamo l’Italia, siamo l’Europa - vicgri2 : RT @limesonline: 'Il rattrappimento baltico ci taglia fuori dal cuore del progetto europeo [...] Viceversa, l’ipotesi euromediterranea ci r… -