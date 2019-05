Gli ebook crescono ma per il Salone di Torino restano una moda passeggera

Le miGliori distribuzioni Linux per i Chromebook : Avete un Chromebook e vorreste provare Linux ma non sapete quale distro installare. All’interno di questa nuova guida odierna vi elencheremo quali sono, secondo noi, le migliori distribuzione Linux per i Chromebook da installare assolutamente. leggi di più...

Facebook taGlia le web-manine a favore di Lega e M5s : C’era da aspettarselo. Le fake news stanno inquinando la campagna elettorale per le europee e rischiano di indirizzare il consenso verso direzioni predeterminate. L’ultimo inquietante episodio riguarda le segnalazioni di Avaaz, una Ong che si occupa di campagne sociali, che hanno consentito a Facebook di chiudere 23 pagine con quasi 2,5 milioni di follower, che diffondevano fake news e odio in violazione delle regole di quel social e ...

“Sono la tua amante. Io mi spoGlio e tu paghi” - ma è un ricatto su Facebook : Succede a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo. Il ricatto a luci rosse si consumava su Facebook. Prima l’adescamento sul social network, poi le effusioni amorose infine le richieste di denaro, sempre più pressanti, condite da minacce e atteggiamenti persecutori.

BiGlietti auguri festa della mamma 2019 da inviare su Whatsapp o Facebook : Biglietti auguri festa della mamma 2019 da inviare su Whatsapp o Facebook Come ogni anno per molti si pone l’interrogativo quando si celebra la festa della mamma? Tra auguri fatti in anticipo e sospiri di sollievo alla scoperta di non aver mancato l’appuntamento ecco un po’ di chiarezza sulla data dell’occasione in cui si festeggiano tutte le mamme. festa della mamma 2019: il problema della data Molti sono convinti che la festa della ...

Il lessico famiGliare ai tempi di Facebook : Le relazioni all'interno di una famiglia sono sempre più spesso intermediate dalla tecnologia: social e servizi di messaggistica consentono di mantenere in contatto genitori e figli anche quando, per orari e distanze, non ci si riesce a trovare intorno a un tavolo per due chiacchiere. Ad analizzare come cambia la grammatica dei rapporti proprio Facebook, che attraverso un'indagine commissionata alla Doxa, ha scattato una istantanea di queste ...

Visto che Facebook ricorda tutti i compleanni - ora inventa anche i biGlietti per fare Gli auguri : Le Facebook Stories permetteranno agli utenti di inviare biglietti di auguri per i compleanni (fonte: Facebook) Uno dei motivi per cui dal 2004 la gente si ricorda tutti i compleanni degli amici, è perché Facebook li suggerisce quotidianamente. Il social network, ben consapevole del suo potere, ha lanciato dei nuovi filtri a tema compleanno da aggiungere alle Stories per creare così dei biglietti d’auguri. Sebbene le Facebook Stories non siano ...

Gli auguri su Facebook diventano più interattivi e personalizzabili : Facebook ha deciso di introdurre una nuova funzionalità dedicata a chi desidera sfruttare il popolare social network per inviare gli auguri ai propri contatti L'articolo Gli auguri su Facebook diventano più interattivi e personalizzabili proviene da TuttoAndroid.

Intel core di nuova generazione : i notebook top di gamma per Gli appassionati di gaming : Il fenomeno del gaming è in continua ascesa e proprio da qui giungono le maggiori novità dell'anno in termini di notebook. L'esplosione dell'interattività di gioco avvenuta negli ultimi anni, ha fatto ...

Come proteggere le elezioni europee dalle fake news : la battaGlia di Facebook : Meno di tre anni fa, l'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, liquidò Come "pazzesca" l'idea che notizie false sulla sua piattaforma avrebbero potuto influenzare l'elezione di Donald ...

Vi ringrazio tutti! Muore e lascia un ultimo messaggio aGli amici su Facebook : Ha dato il compito alla moglie di postare un messaggio sui social nel momento in cui il suo cuore avrebbe smesso di battere a causa di quel male che l'aveva colpito. Renzo Da Dalt, 57enne trevigiano, si è voluto congedare così dalle persone che ha voluto bene in vita : "Miei cari amici, se vi arriva questo messaggio vuol dire che mia moglie, nello scrivervi, sta esaudendo il mio ultimo desiderio. Il mio cuore ha cessato di battere ed il mio ...

Alex sta bene - la lettera su Facebook : «Ma ora aiutate Gli altri bambini» : Il giubbottino azzurro, il cappello con il pon-pon, il ciuccio in bocca è un sorriso contagioso. Dopo il carnevale da leoncino, il piccolo Alessandro Maria Montresor torna a informare le...

