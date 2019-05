ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) L’ex presidente della Camera Lauravoterà Partito democratico alle. La deputata di Liberi e Uguali non seguirà l’esperienza dei compagni di Sinistra Italiana ed ex Mdp con laLa Sinistra. Il percorso dellasarà piuttosto quello di Giuliano Pisapia, candidato per il Pd nella circoscrizione Nord-Ovest. Due anni fae Pisapia avevano tentato di riunire tutti i partiti e i movimenti a sinistra del Partito democratico, all’epoca ancora guidato da Matteo Renzi. L’ex presidente della Camera ha spiegato così la sua scelta in un’intervista a Otto e mezzo, su La7. “Ci dobbiamo occupare di Europa più che di Salvini – ha spiegato larispondendo a Lilli Gruber – e secondo me stiamo decidendo il futuro dell’Unione Europea e dei nostri figli. Da tempo avevo proposto unadi tutto il centrosinistra ...

TutteLeNotizie : Europee, Boldrini: “Voterò Pd, perché non è stata possibile la lista unica a sinistra” - ValentinaPrisc : #Boldrini dichiara che voterà PD alle prox elezioni europee. Dopo il miracolo del proporzionale, confida in un mira… - RichbonesE : #Boldrini ha scelto, il PD.. ?? Praticamente prima fa il pistolotto su #Salvini e poi va alle Europee con quelli ch… -