Agli sviluppatori dei recenti Wolfenstein non dispiacerebbe riprendere in mano la serie

Google apre Agli sviluppatori di app per Android Automotive : si parte dalla multimedialità al Google I/O : Sul blog dedicato agli sviluppatori, Google ha anticipato una parte delle novità che saranno annunciate al prossimo Google I/O su Android Automotive L'articolo Google apre agli sviluppatori di app per Android Automotive: si parte dalla multimedialità al Google I/O proviene da TuttoAndroid.

Epic Games Store rinuncerà alle esclusive se Steam concederà l'88% dei ricavi ai publisher e Agli sviluppatori : Il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, di recente ha fatto delle affermazioni particolarmente interessanti in merito alla concorrenza tra Epic Games Store e Steam.Come segnala DSOGaming, su Twitter Sweeney ha dichiarato che lo Store di Epic rinuncerebbe agli accordi di pubblicazione esclusivi a patto che vengano aumentate le percentuali di guadagno di sviluppatori e publisher su Steam, concedendo almeno l'88% dei ricavi sulla vendita dei giochi. Non ...

Secondo gli sviluppatori - il titolo di Days Gone può assumere diversi significati Agli occhi degli utenti : A soli pochi giorni dalla pubblicazione dell'esclusiva Sony Days Gone, gli sviluppatori hanno affermato che il titolo del loro action in salsa zombie trasmetterà un diverso significato a seconda dei giocatori.Come riporta PlayStation Lifestyle, Secondo il Game Director John Garvin le parole "Days Gone" trasmettono l'importanza del ciclo giorno-notte e di come impatterà le meccaniche di gioco dell'opera:"Riguardo al titolo del gioco, esso può ...

Man of Medan : il nuovo video diario degli sviluppatori si concentra sulle dettAgliate condizioni metereologiche tempestose : The Dark Pictures: Man of Medan è il primo gioco della serie Dark Pictures Anthology e arriverà questa estate per PS4, Xbox One e PC. L'antologia è formata da una serie di giochi horror stand-alone, progettati per presentare una nuova, terrificante esperienza a cadenza regolare. Ogni capitolo propone una storia totalmente nuova, diversa dalle altre, nuove ambientazioni e nuovi personaggi.Oggi, gli sviluppatori ci propongono un nuovo video diario ...

DAgli sviluppatori di DayZ - quest'estate arriva Vigor : Vigor è il nuovo titolo in cantiere presso Bohemia Interactive, sviluppatore noto principalmente per aver realizzato DayZ, riporta Gematsu.Ebbene, come possiamo vedere, la finestra di lancio di Vigor è stata confermata, ed il gioco uscirà esclusivamente su Xbox One quest'estate. Vigor risulta già disponbile come parte del programma Game Preview, e ha inoltre collezionato 66.000 giocatori nel suo primo free weekend, occasione ideale per mettere ...

EA annuncia una collaborazione con Velan Studios - lo studio formato dAgli sviluppatori che hanno lavorato a Destiny e Uncharted : EA ha annunciato una collaborazione con Velan, lo studio formato dagli sviluppatori che hanno lavorato a Destiny e Uncharted. Come segnala VG247.com, il gioco in cantiere è una IP originale e la pubblicazione è prevista su PC e console. "La visione di Velan per questa nuova esperienza di gioco è molto stimolante e, quando l'abbiamo giocata, siamo stati immediatamente catturati da quanto fosse coinvolgente e inaspettatamente interessante", ha ...