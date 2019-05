Roma | con la Juventus torna De Rossi | bisogna vincere e poi sperare

Juventus – Bonucci salta il match contro la Roma per un problema fisico : i dettagli : Bonucci costretto a saltare la sfida contro la Roma: distorsione alla caviglia per il difensore bianconero Defezione tra le file della Juventus alla vigilia della trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Non prenderà parte al big match della 36esima giornata Leonardo Bonucci che rimarrà a Torino per precauzione in seguito a una contusione alla caviglia destra subita al termine della rifinitura. L’elenco dei convocati di ...

Infortunio Bonucci - il difensore out contro la Roma : i convocati : Infortunio Bonucci – Infortunio in casa Juventus alla vigilia della trasferta dell’Olimpico contro la Roma, non disputerà la partita valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A il difensore Leonardo Bonucci, il calciatore rimarrà a Torino dopo aver rimediato una contusione alla caviglia destra subita al termine della rifinitura. Ecco l’elenco dei convocati: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Caceres, Pjanic, ...

Juve - le possibili scelte di Allegri contro la Roma : Dybala forse titolare - Bonucci out : Questo pomeriggio la Juventus si è ritrovata alla Continassa per preparare la gara contro la Roma. Prima dell'allenamento è andata in scena la tanto attesa conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha confermato la sua volontà di voler restare alla Juve e poi si è concentrato sulla gara di domani, sottolineando di aver recuperato giocatori importanti come Paulo Dybala, Alex Sandro, Rodrigo Bentancur e Emre Can. Il numero 10 ...

Roma-Juve - Allegri conferenza stampa : “Rinnovo? Non posso rispondere” : Allegri conferenza stampa – Enorme attesa per la conferenza stampa di Massimiliano Allegri che precede la sfida con la Roma. Non tanto per i temi legati al match dell’Olimpico, quanto più per le esternazioni del tecnico livornese sul futuro, in merito alle ultime indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni. Tanti i nomi dei suoi possibili successori e molti […] More

Ancelotti al Roma : «Non penso che con Hamsik avremmo fatto meglio» : Nella lunga intervista al Roma l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha risposto a quanti volevano trovare a tutti i costi nella partenza di Hamsik la causa del calo della squadra. E’ vero che dopo gennaio il Napoli ha perso qualcosa nel gioco e punti in campionato, ma il tecnico conferma «L’assenza di Albiol si fa sentire, con Hamsik non penso avremmo fatto meglio» Il tecnico conferma dunque che l’assenza dello spagnolo in ...

Tangenti a Milano - buche a Roma? Gli scandali non colpiscono solo le grandi città : Non è prossimo solo il voto europeo, ma anche una consistente tornata di elezioni amministrative. Ed è in realtà in questa dimensione che si misura soprattutto l’affidabilità della politica, la sua reale propensione a essere al servizio degli elettori e la volontà di soddisfare i diritti fondamentali. Già il numero impressionante di sindaci e amministratori indagati dà una prima dimensione di quanto quella che potremmo chiamare “politica di ...

Al via a Roma la seconda edizione della Longevity Run : Al via oggi a Roma la Longevity Run, l'evento di sensibilizzazione per uno stile di vita sano e attivo grazie al sostegno della Fondazione Policlinico

Pallavolo – Secondo collegiale stagionale per gli azzurri a Roma : Seconda settimana di lavoro per gli azzurri a Roma Secondo collegiale stagionale per la Nazionale Maschile che dopo il rompete le righe odierno, che ci sarà al termine dell’allenamento pomeridiano, tornerà a radunarsi domenica sera e fino a venerdì 17 maggio presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti in Roma. Saranno diciassette gli atleti che lavoreranno agli ordini del CT e del suo staff con l’arrivo in squadra di Oleg ...

ATP Roma - il sorteggio del tabellone maschile : Fognini debutta con Tsonga : Il numero 1 del mondo Novak Djokovic esordirà direttamente al 2° turno contro il vincente di Carreno Busta-Shapovalov e ha come possibile incrocio ai quarti l'argentino Juan Martin Del Potro, 7,, ...

Tabellone femminile Internazionali d’Italia Roma 2019 : Halep dalla parte di Osaka - Karolina Pliskova con Kvitova : A Roma è andato in scena il sorteggio del Tabellone femminile degli Internazionali d’Italia, torneo WTA Premier 5: le prime otto teste di serie entreranno in gioco direttamente al secondo turno, ma nella parte alta, dal lato della numero uno, la nipponica Naomi Osaka, c’è la romena Simona Halep, numero 3, mentre nella parte bassa, con la numero due, la ceca Petra Kvitova, c’è la connazionale Karolina Pliskova, numero 4 dopo il ...

Tabellone Internazionali d’Italia Roma 2019 : Nadal dalla parte di Federer - Djokovic con Alexander Zverev : Effettuato il sorteggio del Tabellone maschile degli Internazionali d’Italia, torneo ATP Masters 1000: sulla terra rossa di Roma le prime otto teste di serie usufruiranno di un bye al primo turno, ma dalla parte del numero 1, il serbo Novak Djokovic, ci sarà il numero 4, il tedesco Alexander Zverev, mentre nella parte bassa potrebbero ritrovarsi il numero 3, lo svizzero Roger Federer, ed il numero 2, l’iberico Rafael Nadal. Al primo ...

Roma - Zaniolo e Mancini vincono il premio Beppe Viola : Oltre a Mancini e Zaniolo, come ogni anno tra i premiati figurano importanti personaggi del mondo dello sport e del giornalismo: l'ex segretario generale del Coni ed ex commissario della Figc, ...

Roma : l'addio di Ranieri e i rifiuti di Conte e Sarri. E Dzeko sbotta : 'Non ho vinto niente' : La Roma è ancora in corsa per un piazzamento in zona Champions League ma nella squadra giallorossa è diffusa la delusione per una stagione molto tormentata con uno spogliatoio provato dall' esonero di ...