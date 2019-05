Previsioni Meteo per Pisa e Provincia

retemeteoamatori

(Di domenica 12 maggio 2019) IlLa previsione qui sotto elaborata, non è frutto diautomatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Lunedì 13 Maggio 2019 Aavremo una nuvolosità variabile con nubi a tratti compatte. I Venti risulteranno moderati dai quadranti nord orientali, grecale, con locali forti raffiche. Le Temperature risulteranno stazionarie I Mari risulteranno mossi con moto ondoso in calo serale Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather Index) risulterà Basso La Previsione per Martedì 14 Maggio 2019 Aavremo nubi sparse per l’intera giornata I Venti risulteranno moderati dai quadranti nord orientali, grecale, con locali forti raffiche. I Mari risulteranno calmi sottocosta Le Temperature risulteranno in calo ...

Agenzia_Ansa : #Meteo | Ecco le previsioni del tempo per oggi #12maggio #ANSA - SkyTG24 : È in arrivo un'ondata di forte #maltempo sull'#Italia, ecco le previsioni #meteo per il weekend ?? - Gianfra33984664 : RT @IteNovas: Ancora #maltempo oggi e domani in #Sardegna - maggio di pioggia e vento #meteo -